Tampa zmago oddaljena od polfinala

TampinaNikita Kučerov in Steven Stamkos sta zadela po dvakrat, oba pa sta prispevala tudi eno podajo. Branilci naslova so sicer z golom Braydna Pointa dobili prvo tretjino, v drugi pa naprej zaostajali z 1:2 in po goluJaccoba Slavina v 33. minuti še z 2:4. Nato pa so domači zadeli štiri zaporedne gole, tri v zadnjih petih minutah drugega dela igre, za preobrnitev izida in zmago. V vzhodni skupini je ekipa New York Islanders po zmagi s 4:1 znova izenačila izid v zmagah. David Krejčije Boston v 24. minuti ob igralcu več na ledu popeljal v vodstvo, nato pa so do konca zadevali samo še domači, ki jim je Mathew Barzal v 54. minuti prinesel vodstvo z 2:1. Zadnja dva gola so Newyorčani ob koncu tekme poslali v nebranjena vrata, najprej je zadel Casey Cizikas, tri sekunde pred koncem pa še Jean-Gabriel Pageau.

Izida, končnica:

- vzhodna skupina, 2. krog

New York Islanders - Boston Bruins 4:1

- izid v zmagah je izenačen 2:2;

- centralna skupina, 2. krog:

Tampa Bay Lightning- Carolina Hurricanes 6:4

-Tampa v zmagah vodi s 3:1;