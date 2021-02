Los Angeles v Minnesoti prekinil niz šestih zmag

Kraljem igra nikakor ni stekla. Že po prvih 20 minutah so zaostajali 0:3. V razmaku treh minut so zadeli Kiril Kaprizov, Nick Bjugstad in Joel Eriksson. V nadaljevanju je zasedba iz Los Angelesa strnila vrste ter v tretji tretjini dosegla častni zadetek, ko je manj kot tri minute pred koncem zadel Jeff Carter. Minnesota je prišla do svoje pete zaporedne zmage. Zelo dobro se je izkazal domači vratar Cam Talbot, ki je na svoji prvi tekmi po 2. februarju zaradi neupoštevanja protokolov za covid-19 dosegel 27 obramb. "Na začetku sem potreboval malo, da sem se nekoliko unesel, ampak to se rado zgodi, ko si vzamete 23, 24 dni dopusta," se je pošalil Talbot. Vratar kraljev Jonathan Quick je tudi dosegel 27 obramb. Ekipi se bosta znova pomerili v soboto. "Zadnji dve tretjini sta bili boljši," je dejal kapetan Los Angelesa Anže Kopitar, ki je tokrat ostal brez strelske statistike ter z zgolj dvema streloma na gol. "Še vedno ne igramo v skladu z našimi standardi, a smo ustavili 'krvavitev'. Jutri je nova tekma in morali bomo biti veliko boljši, kot smo bili nocoj."

Na preostalih dveh tekmah je New York Rangers odpravil vodilno ekipo skupine MassMutual East Boston Bruins s 6:2, ekipa Arizona Coyotes pa je doma izgubila proti Colorado Avalanche z 2:3. Los Angeles v skupini Honda West zaseda peto mesto z 21 točkami. Toliko točk imata tudi Colorado in Arizona. Dve točki več ima na vrhu Las Vegas, Minnesota in St. Louis nato sledita z 22 točkami.

Na vrhu razpredelnice je ekipa Toronto Maple Leafs z 32 točkami.



Izidi:

New York Rangers - Boston Bruins 6:2

Minnesota Wild- Los Angeles Kings 3:1

(Anže Kopitar: dva strela na gol v 18:55 minute za LA Kings)

Arizona Coyotes -Colorado Avalanche 2:3