Denverčani rušijo rekorde

Anže Kopitar je po dveh podajah (prispeval ju je k prvemu zadetku Alexa Iaffala in k tretjemu Drewa Doughtyja) zdaj pri 41 točkah v sezoni. Gostje iz Los Angelesa so po drugi tretjini vodili s 3:1, a je Bryan Rust z dvema zadetkoma v razmaku štirih minut v zadnji tretjini poskrbel za izenačenje na 3:3. Pred tem je zadel tudi domači zvezdnik Sidney Crosby, kar je bil njegov 498. gol v ligi. A je Trevor Moore sedem minut pred koncem nato dosegel še četrti zadetek za kralje, ki so minimalno prednost zadržali do konca.

Hokejisti Colorada nadaljujejo serijo zmag. Njihova zadnja žrtev je bil Buffalo, ki je v Denverju klonil z 1:4. Za Colorado je bila to že deseta zaporedna zmaga in kar 18. v domači dvorani. S 15. zmago je tudi postavil rekord lige v številu zmag v januarju in izenačil rekord v številu zmag v katerem koli mesecu. Tega si zdaj deli z Bostonom in Pittsburgom, prvi je 15-krat zmag marca 2014, drugi pa leto prej. Za Denverčane, ki imajo v vodstvu zahodne konference že devet točk prednosti pred Nashvillom, je gol in asistenco zabeležil Mikko Rantanen, njegov vratar Darcy Kuemper je zbral 30 obramb. Plaz je trenutno najuspešnejše moštvo lige, tako kot Florida na vzhodu ima 67 točk.