Kopitar najprej proti Minnesoti, prvaki začenjajo proti Montrealu

Vodstvo NHL je potrdilo datum začetka nove sezone (13. januar), v njej pa bodo moštva v začasnih divizijah odigrala po 56 tekem rednega dela. Vsi obračuni bodo potekali znotraj teh divizij. Vseh 868 tekem rednega dela lige NHL bodo skušali izpeljati v vsega 116 dneh. Kopitarjevi kralji bodo najprej odigrali domači obračun proti Minnesoti, v isti diviziji pa so še Anaheim Ducks, Arizona Coyotes, Colorado Avalanche, San Jose Sharks, St. Louis Blues in Vegas Golden Knights. Kings bodo prve štiri tekme odigrali v domači dvorani Staples Center. Po uvodnem obračunu proti Minnesoti sledi še en dvoboj z Wild (16. januar), sledita pa domača obračuna proti Coloradu (19. in 21. januar). V gosteh bodo kralji prvič igrali v St. Louisu 23. in 24. januarja. V končnici bo sodelovalo 16 ekip, format pa bo običajen, saj bodo moštva igrala na štiri zmage v vseh krogih končnice. Sezona se bo predvidoma končala 8. maja, kar bo vodstvu lige omogočilo načrtovanje običajne naslednje sezone v oktobru 2021. Los Angeles bo kot ena od sedmih ekip, ki ni nadaljevala zaradi covida-19 prekinjene minule sezone, priprave začel 31. decembra, do začetka rednega dela pa moštva ne bodo odigrala pripravljalnih tekem.

Zadnjo tekmo prejšnje sezone NHL so odigrali 28. septembra, ko je na šesti tekmi finala ekipa Tampa Bay Lightning z 2:0 premagala Dallas Stars ter osvojila Stanleyjev pokal.