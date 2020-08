V drugem krogu Tampa, Boston in Colorado, prvaki v škripcih

Moštvo Colorada je še drugič zaporedoma proti Arizona Coyotes slavilo s 7:1 in si zagotovilo polfinalni obračun proti Vegas Golden Knights, ki so prav tako s 4:1 v zmagah v sredo izločili Chicago Blackhawks. Hokejisti Colorada so bili izjemno učinkoviti v prvih dveh tretjinah, ki so jih dobili s 6:0, v zadnjem delu igre pa so stopili s plina. Dva zadetka sta na tekmi prispevalaNazem Kadri inNathan MacKinnon, ki je dodal še dve podaji. Nekoliko težje so do napredovanja v drugi krog prišli hokejisti Bostona. V obračunu s Carolino Hurricanes so po prvi tretjini zaostajali z 0:1, zadetek je dosegel Haydn Fleury. V drugem delu igre je v 36. minuti David Krejčiizenačil, štiri sekunde pred iztekom druge tretjine pa je zadel še Patrice Bergeron. Do konca se izid ni spremenil, kosmatinci pa še čakajo svojega nasprotnika v konferenčnem polfinalu. Pomerili se bodo z zmagovalcem obračuna med New York Islanders in Washington Capitals, kjer je izid v zmagah 3:1 za otočane. Napredovanje v drugi krog končnice so si proti Columbus Blue Jackets zagotovili tudi Tampa Bay Lightning. Po podaljšku je za zmago s 5:4 poskrbel Brayden Point. Slednji je prispeval tudi podajo za izenačujoči zadetek na 4:4 v 59. minuti rednega dela. Columbus je pred zadnji tretjino vodil s 4:2, a prednosti mu ni uspelo zadržati. Tampa se bo v polfinalu vzhodne konference pomerila z boljšim iz obračuna med Philadelphio Flyers in Montreal Canadiens. Kanadčani so v Torontu po zaslugi Nicka Suzukijasredi zadnje tretjine in Phillipa Danaulta, ki je zadel v prazno mrežo, izsilili šesto tekmo, s čimer ostajajo v igri za obračun s Tampo.

Na robu izpada so lanski prvaki St. Louis Blues. V peti tekmi so morali priznati premoč Vancouver Canucks. Ti so v drugi tretjini zaostajali z 1:3, potem pa v razmaku šestih minut dosegli tri zadetke, pod katere so se podpisali JT Miller, Jake VirtaneninTyler Motte. Note do konca niso izsilile podaljška, za ponovitev lanskega uspeha, osvojitve Stanleyjevega pokala, pa bodo morali dobiti naslednji dve tekmi.



Izidi, končnica, 1. krog:

- Vzhod:

Philadelphia Flyers - Montreal Canadiens 3:5

(Philadelphia vodi s 3:2 v zmagah)

Tampa Bay Lightning- Columbus Blue Jackets 5:4*

(Tampa je napredovala v konferenčni polfinale s 4:1 v zmagah)

Boston Bruins - Carolina Hurricanes 2:1

(Boston je napredoval v konferenčni polfinale s 4:1 v zmagah)

- Zahod:

Colorado Avalanche - Arizona Coyotes 7:1

(Colorado je napredoval v konferenčni polfinale s 4:1 v zmagah)

St. Louis Blues -Vancouver Canucks 3:4

(Vancouver vodi s 3:2 v zmagah)