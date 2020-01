Florida zmagoviti gol dosegla 5,6 sekunde pred piskom sirene

Hokejisti Colorado Avalanche so na domačem ledu v ligi NHL s 6:3 premagali Detroit Red Wings. Dva zadetka je k zmagi v Denverju prispeval Nathan MacKinnon, ki je še tretjo sezono zapored dosegel vsaj 30 golov, dvakrat je bil uspešen tudi Nazem Kadri, novinec v branilskih vrstah Cale Makar pa je z dvema podajama prišel že do 37 točk v sezoni. To je bila tretja zaporedna zmaga Colorada, vratar Pavel Francouz je ubranil 22 strelov, precej več dela je imel vratar Detroita Jimmy Howard (ubranil je 40 od 45 strelov), ki se ni veselil zmage že od lanskega 29. oktobra. Rdeča krila ostajajo na zadnjem mestu v ligi NHL z 28 točkami.

Edina preostala tekma večera med Minnesoto Wild in Florido Panthers se je končala z zmago panterjev s 5:4, potem ko je v St. Paulu odločilni zadetek za zmago 5,6 sekunde pred koncem tekme dosegel Noel Acciari. Panterji so prišli še do pete zaporedne zmage, vratar Sergej Bobrovski je ustavil 29 strelov.

Los Angeles Kings imajo daljši premor. Potem ko so v nedeljo izgubili na gostovanju pri Philadelphia Flyers, jih naslednja tekma čaka šele po premoru za tekmo zvezd All-Star, ki bo 24. in 25. januarja v St. Louisu. Kralji bodo naslednjič na led zadrsali 30. januarja, ko jih na Floridi čaka gostovanje pri Tampa Bay Lightning.