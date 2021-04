Bergeron ob zmagi Bostona do 900. točke, uspešni tudi obe newyorški moštvi

Hokejisti v ligi NHL so v noči na sredo odigrali devet tekem. Najvišjo zmago so dosegli New York Rangersi z 8:4 proti Pittsburghu, medtem ko so njihovi mestni tekmeci Islandersi Washington premagali z nogometnim izidom 1:0. Patrice Bergeron je ob zmagi Bostona zabeležil 900. točko v ligi NHL.

New York Rangersi so premagali Pittsburgh Penguinse, velik del zaslug za visoko zmago ima ruski napadalec Artemi Panarin, ki je dosegel štiri točke, največ v sezoni, za gol in tri podaje. Rangersi so imeli sicer širok izbor razpoloženih igralcev, saj je gole doseglo osem različnih strelcev, devet igralcev pa je dvoboj končalo vsaj z dvema točkama. Izkazala sta se tudi Adam Fox z golom in dvema podajama ter vratar Igor Šestjorkin, ki je dvoboj končal z 41 obrambami.

Podobno uspešen v golu je bil Jeremy Swayman, ki je v svojem prvem nastopu v NHL za Boston zbral 40 obramb in izdatno pomagal do zmage proti Philadelphii s 4:2. V napadu je blestel Patrice Bergeron, ki je dosegel "hat trick", obenem pa prišel tudi do 900. točke v ligi. "Odličen je bil celoten večer in nas je držal v igri, še posebej v drugi tretjini. Že pred tekmo je bil miren in odločen, to je potem prenesel tudi na led," je vratarja, proti kateremu so tekmeci v drugi tretjini sprožili 25 strelov, pohvalil Bergeron.

icon-expand Artemi Panarin FOTO: AP

Razpoloženega vratarja so imeli tudi hokejisti New York Islandersov. Semjon Varlamovje proti Washingtonu zbral 29 obramb, za tesno zmago pa je odločilni gol dosegel Brock Nelson. Josh Baileyje s podajo prišel do 500. točke v ligi. Na drugi strani pa je vratar Washingtona Vitek Vaneček ob 39 poskusih tekmecev dobil le en gol. Carolina je končala niz šestih zmag Floride, največ zaslug za zmago pa ima Jordan Staal, ki je v zadnji tretjini zadel dvakrat za 5:2. Novo uspešno tekmo po dolgem prisilnem premoru zaradi poškodbe pa je imel tudi vratar Petr Mrazek, ki je končal s 34 obrambami. Moštvo slovenskega kapetana pri Los Angeles Kingsih Anžeta Kopitarja bo spet na delu v noči na četrtek, ko bo tekmec spet Arizona, s katero so nazadnje izgubili z 2:5.

