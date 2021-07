Owen Power številka 1 na naboru lige NHL

Drugič v zadnjih štirih letih so imeli Sabres prvi nabor in obakrat so izbrali branilca. Leta 2018 so v svoje vrste pripeljali Šveda Rasmusa Dahlina. Owen Power, ki je bil del zlate kanadske reprezentance na svetovnem prvenstvu 2021, je zadnjo sezono igral za univerzo v Michiganu, za katero je zbral 16 točk (3 goli, 13 podaj) in blokiral 40 strelov na 26 tekmah. Postal je četrti branilec v zadnjih 25 letih, ki je bil izbran kot prvi.

Novinec v ligi Seattle Kraken, ki je bil na vrsti kot drugi, je izbral Američana Matthewa Beniersa. Tretji Anaheim Ducks je izbral centra Masona McTavisha iz Kanade.

Moštvo slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja Los Angeles Kings je izbiralo kot osmo. Kralji so izbrali Brandta Clarka, mlajšega brata Graema Clarka, ki ga pogodba veže z New Jersey Devils. Osemnajstletni Brandt je v zadnji sezoni igral v elitni slovaški ligi in dosegel 15 točk (pet golov, deset podaj) na 26 tekmah.

Power je bil sicer eden izmed petih Kanadčanov med prvimi desetimi izbirami. Prvih deset izbir vključuje še tri Američane in dva Šveda. Nabor je drugo leto zaporedoma potekal virtualno.