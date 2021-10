Philadelphia boljša od Bostona, domač poraz Vegasa

Pri Philadelphii se je najbolj izkazal Cam Atkinson, ki je dosegel dva gola, letalci pa so po uvodnem porazu v sezoni zdaj zmagali še drugič zaporedoma. In drugič zapovrstjo so dosegli šest golov. Atkinson je v Fargo Centru poskrbel za prednost domače ekipe na začetku zadnje tretjine, Joel Farabee in Sean Couturier sta vsak dosegla gol in podajo, Derick Brassard in Keith Yandle pa sta k zmagi vsak dodala dve podaji. Izkazal se je tudi vratar letalcev Martin Jones, ki je ob svojem prvencu za Letalce zbral 37 obramb. V strelih je bilo namreč kar 40:25 za Boston.

"To je bila tekma res hitrega ritma, obe ekipi sta igrali hiter hokej. Druga drugo sta večkrat prisilili k napakam in mislim, da jih je nam enostavno uspelo kaznovati bolj kot tekmecem," je po zmagi dejal trener Philadelphie, Alain Vigneault. Za Boston so zadeli Karson Kuhlman, Taylor Hall in Brad Marchand, vratar Jeremy Swayman pa je zaustavil 19 strelov.