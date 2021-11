Minnesota, Vancouver in Nashvile do zmag po podaljšku

Vancouver, ki je na 20. mestu, je ugnal Rangerse, peto ekipo na lestvici. Srečanje je s svojim drugim golom odločil J.T. Miller , ko je zadel po dveh minutah in 22 sekundah dodatnega dela igre. Vasilij Podkolzin je izenačil v tretji tretjini, Thatcher Demko pa je zaustavil 23 strelov v vratih Canucksov, ki so pred tem izgubili trikrat v nizu.

Winnipeg Jets so po zmagi nad Dallasom še na sedmi tekmi v nizu osvojili najmanj točko, tokrat je dvoboj v tretji izmenjavi kazenskih strelov odločil Mark Scheifele. Dva gola je zadel Pierre-Luc Dubois, Nate Schmidt pa je imel dve podaji za Jetse. Vratarja Erica Comrieja (24 obramb) sta v razmaku manj kot štirih minut zadnje tretjine premagala Jason Robertson in Tyler Seguin, kar je bilo premalo za zmago Starsov.

Matt Duchene je bil na ledu ves čas podaljška, v katerem je dvoboj odločil po minuti in 37 sekundah, pred tem sta v rednem delu tekme zadela tudi Luke Kunin in Filip Forsberg, Juuse Sarospa je imel 38 obramb v vratih Predatorsov. Ti so zmagali četrtič v nizu, po šestih tekmah pa so prvič ostali praznih rok pri Calgaryju, pri katerih sta gola dosegla Matthew Tkachuk in Oliver Kylington.

S 4:0 so igralci Toronto Maple Leafs nadigrali Vegas Golden Knightse in Anaheim Ducks ekipo New Jersey Devils, Montreal Canadiens so Detroit Red Wings premagali s 3:0, prav tako s 3:0 so bili Philadelphia Flyers boljši od Arizona Coyotes, San Jose Sharks pa so Buffalo Sabrese ugnali s 5:3.