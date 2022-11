Vodilna ekipa zahoda Vegas klonila proti San Joseju

Med strelce za goste so se vpisali še Luke Kunin, Matt Nieto, Logan Couture in Mario Ferraro; slednja sta zadela prazna vrata. Gostujoči vratar James Reimer pa je za zmago zbral 22 obramb. Pri gostiteljih sta zadela Jack Eichel in Jonathan Marchessault, vratar Logan Thompson, ki je klonil prvič po šestih tekmah, je zaustavil 24 strelov.

Najboljša ekipa vzhoda Boston Bruins je tokrat počivala, zato pa je druga najboljša New Jersey Devils gostovala v Kanadi in dosegla še deseto zaporedno zmago. Vragi so premagali Montreal Canadiens s 5:1, pri čemer je dva zadetka prispeval Jack Hughes. Uspešni so bili še Dougie Hamilton, Jesper Bratt in John Marino, vratar Vitek Vaneček pa je zaustavil 25 strelov. "Vsakič, ko gremo na led, je pomembno, da igramo kot ekipa. Ko tako dobro igraš, vsak igralec prispeva svoj delček v mozaik," je dejal trener vragov Lindy Ruff.

Jevgenij Dadonov je dosegel svoj prvi gol v sezoni za Montreal, domači vratar Jake Allen pa je tekmo končal s 34 obrambami. Tri tekme so se končale po podaljšku, na vseh pa so se zmage veselile domače ekipe. Hokejisti Tampa Bay Lightning so na domačem ledu s 5:4 premagali Dallas Stars, Columbus Blue Jackets so bili z enakim izidom boljši od Philadelphia Flyers, Anaheim Ducks pa so s 3:2 premagali Detroit Red Wings. Pittsburgh Penguinsi so doma klonili proti ekipi Toronto Maple Leafs z 2:5, Buffalo Sabresi so s 4:5 izgubili proti Vancouver Canucksom , Florida in Nashville pa sta se veselila domačih zmag. Panterji so s 5:2 premagali Washington Capitalse, moštvo Nashville Predators pa je bilo z 2:1 boljše od ekipe Minnesota Wild.

Izidi:

Tampa Bay Lightning - Dallas Stars 5:4 (podaljšek)

Montreal Canadiens - New Jersey Devils 1:5

Pittsburgh Penguins - Toronto Maple Leafs 2:5

Buffalo Sabres - Vancouver Canucks 4:5

Florida Panthers - Washington Capitals 5:2

Columbus Blue Jackets - Philadelphia Flyers 5:4 (podaljšek)

Nashville Predators - Minnesota Wild 2:1

Anaheim Ducks - Detroit Red Wings 3:2 (podaljšek)

Vegas Golden Knights - San Jose Sharks 2:5