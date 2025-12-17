Naslovnica
Zimski športi

Nika in Domen Prevc na čelu obeh reprezentanc pred novoletno turnejo

Planica, 17. 12. 2025 17.02 pred 35 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.F. L.M. STA
Domen in Nika Prevc

Slovenski skakalni reprezentanci sta zadnjič letos po treningu v Planici strnili misli in razkrili načrte za prvi vrhunec, novoletno turnejo. Na generalko pod goro Titlis v Engelberg se odpravljata v istih postavah, ki sta velike uspehe želi na minulih postojankah. Na čelu ekip sta oba zvezdnika, Domen in Nika Prevc.

Domen Prevc je prejšnji konec tedna v Klingenthalu prišel do svoje četrte zaporedne zmage v svetovnem pokalu. V Nemčiji je kljub slabšim vremenskim razmeram slavil izredno suvereno: "Na trenutke je bilo tako megleno, da nisem ničesar videl. Nekako sem se prilagodil in drugi del še vedno uspešno skočil," je povedal prvi skakalec v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Na vrhu je prehitel še enega Slovenca, Anžeta Laniška. 29-letnik bi si, kljub dobrim rezultatom, želel skakati še bolje: "Bolj kot rezultati me skrbi to, da se med skoki nisem dobro počutil. Nisem bil tisti pravi jaz. Med sezono vedno pridejo vzponi in padci in trenutno je najboljši čas za morebitni padec.

V Klingenthalu je priimek Prevc prevladal tudi v ženski kategoriji. Nika Prevc je v Nemčiji osvojila svojo 25. zmago v svetovnem pokalu in tako prehitela svojega brata in nekdanjega skakalca Petra. Svetovna rekorderka se ne ozira na odličen začetek, ampak se osredotoča na tekmo v Švici. Zagotovo pa ima v mislih tudi prihajajočo novoletno turnejo. "Vsako tekmo je dobro še enkrat podoživeti, potrebno je narediti tudi analizo skokov. Doma pa se moram čim prej osredotočiti na nove tekme. Malce zagotovo razmišljam o turneji, ampak sem z mislimi največ pri Engelbergu," je na zadnjem letošnjem treningu v Planici dejala Prevčeva.

Moško vrsto bodo poleg najboljšega skakalca to zimo, ki se v Engelberg odpravlja s popotnico štirih zaporednih zmag, zastopali še tretji v svetovnem pokalu Lanišek, Timi Zajc, Rok Oblak in Lovro Kos. V ženski kategoriji pa bodo nastopile še Nika Vodan, Katra in Tinkara Komar ter Maja Kovačič. Skakalci bodo v Švico odpotovali že v četrtek, v petek jih čakajo kvalifikacije, skakalke pa imajo kvalifikacije na sporedu v soboto.

domen prevc nika prevc engelberg novoletna turneja anže lanišek

bilythekid321
17. 12. 2025 17.37
bravo
bibaleze
