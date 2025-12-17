Nika in Domen Prevc na čelu obeh reprezentanc pred novoletno turnejo

Domen Prevc je prejšnji konec tedna v Klingenthalu prišel do svoje četrte zaporedne zmage v svetovnem pokalu. V Nemčiji je kljub slabšim vremenskim razmeram slavil izredno suvereno: "Na trenutke je bilo tako megleno, da nisem ničesar videl. Nekako sem se prilagodil in drugi del še vedno uspešno skočil," je povedal prvi skakalec v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Na vrhu je prehitel še enega Slovenca, Anžeta Laniška. 29-letnik bi si, kljub dobrim rezultatom, želel skakati še bolje: "Bolj kot rezultati me skrbi to, da se med skoki nisem dobro počutil. Nisem bil tisti pravi jaz. Med sezono vedno pridejo vzponi in padci in trenutno je najboljši čas za morebitni padec.

V Klingenthalu je priimek Prevc prevladal tudi v ženski kategoriji. Nika Prevc je v Nemčiji osvojila svojo 25. zmago v svetovnem pokalu in tako prehitela svojega brata in nekdanjega skakalca Petra. Svetovna rekorderka se ne ozira na odličen začetek, ampak se osredotoča na tekmo v Švici. Zagotovo pa ima v mislih tudi prihajajočo novoletno turnejo. "Vsako tekmo je dobro še enkrat podoživeti, potrebno je narediti tudi analizo skokov. Doma pa se moram čim prej osredotočiti na nove tekme. Malce zagotovo razmišljam o turneji, ampak sem z mislimi največ pri Engelbergu," je na zadnjem letošnjem treningu v Planici dejala Prevčeva.