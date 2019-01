Nika Križnar dvanajsta na drugi tekmi na Japonskem

Maren Lundby (128 in 133,5 m/229,8 točke) je slavila pred Nemko Katharino Althaus (126,5 in 126 m/210,5 točke), tretja je bila rojakinja slednje Juliane Seyfahrt (125,5 metri in 206,5 točke). Norvežanka je vodila že po prvi seriji, v drugi pa je s 133,5 m dosegla tudi daljavo tekme in se veselila 14. zmage v svetovnem pokalu in prve v tej zimi, v kateri je pred tem nanizala tri druga mesta. V seštevku svetovnega pokala je sedaj druga (438 točk), za Althausovo (530) in pred Seyfarthovo (356). "Lepo je ponovno stati na zmagovalnem odru, posebej moj drugi skok je bil zelo lep. Zelo sem vesela in komaj čakam naslednje tekme, ki bodo v japonskem Zau konec naslednjega tedna. Poleg tega se je pokazalo, da je tudi naša ekipa močna, kot še nikoli," je povedala Lundbyjeva.

Slovenke so vnovič ostale brez boja za sam vrh, vse so se sicer iz kvalifikacij prebile v prvo serijo, kjer pa je v lovu za prvimi točkami pokala obtičala 17-letna Katra Komar. Po prvi seriji je za uvrstitev med deseterico dobro kazalo Niki Križnar, ki pa je v finalu z devetega zdrsnila na 12. mesto. "Danes je bila tekma videti veliko bolje kot včeraj, tudi moji skoki so bili za en odtenek boljši, vsaj skok v prvi seriji. Finalni je bil zelo podoben včerajšnjim skokom. Potrebno bo še delati na sami postavitvi smuči v zraku, telemark pa je bistveno boljši, tako da sem saj iz tega vidika zelo vesela," je povedala Križnarjeva. "To je moj najboljši rezultat v Sapporu in si ga bom zaenkrat ohranila v spomin. To je nekaj pozitivnega in na tem bom ostala in se skušala veseliti le uvrstitve, ki je boljša kot lani," je dodala 18-letna skakalka. Slovenski glavni trener Zoran Zupančič ni imel veliko razlogov za veselje in je dejal: "Sapporo za nas ni bil ugoden. Sami smo razočarani, drugače kot na ostalih prizoriščih doslej. Škoda finalnega skoka Nike Križnar, da ni stopnjevala svojega rezultata, a na tej skakalnici se enostavno nismo znašli. Skoki so bili povprečni oziroma celo pod povprečjem, dekleta so sposobna več," je dejal.

Naslednji konec tedna v Zau ne bosta nastopili najmlajši slovenski članici ekipe Breclova in Komarjeva, ki se vračata v domovino, ker ju konec januarja čaka mladinsko svetovno prvenstvo v Lahtiju.



Izidi:

1. Maren Lundby (Nor) 229,8 (128/133,5)

2. Katharina Althaus (Nem) 210,5 (126,5/126)

3. Juliane Seyfarth (Nem) 206,5 (128,5/125,5)

4. Eva Pinkelnig (Avt) 199,3 (116/131,5)

5. Daniela Iraschko-Stolz (Avt) 190,6 (122,5/117,5)

6. Ramona Straubs (Nem) 187,3 (112/134)

...

12. Nika Križnar (Slo) 163,1 (115,5/109)

16. Urša Bogataj (Slo) 145,9 (104,5/110)

23. Maja Vtič (Slo) 117,4 (101,5/98)

26. Jerneja Brecl (Slo) 107,7 (94,5/95)

27. Špela Rogelj (Slo) 107,0 (97/93,5)

...

- ni se uvrstila v finala:

36. Katra Komar (Slo)

Svetovni pokal, skupno (7/24):

1. Katharina Althaus (Nem) 530 točk

2. Maren Lundby (Nor) 438

3. Juliane Seyfarth (Nem) 356

4. Daniela Iraschko-Stolz (Avt) 314

5. Sara Takanashi (Jap) 280

6. Ludija Jakovljeva (Rus) 279

...

9. Ema Klinec (Slo) 214

11. Nika Križnar (Slo) 203

14. Urša Bogataj (Slo) 153

28. Špela Rogelj (Slo) 48

29. Jerneja Brecl (Slo) 39

31. Maja Vtič (Slo) 26

...