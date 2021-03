Nika Križnar: Imam dve medalji, zdaj pa je cilj obramba rumene majice

Prvič so skakalke na SP nastopile leta 2009, leta 2013 so na program dodali tekmo mešanih ekip, leta 2019 ekipno tekmo. Letos pa imajo skakalke prvič na SP enako število tekem kot skakalci.

Svojo zadnjo tekmo SP je Križnarjeva doživela zelo burno, po uspešnem končnem razpletu pa ni mogla zadržati solz sreče. "Bilo je zelo napeto. V prvi seriji sem videla, da smo dekleta zelo skupaj, da punce skačejo daleč. Tudi v finalu. Zato sem vedela, da se moram za medaljo močno potruditi. Kljub tremi pred finalom mi je uspelo,"je na novinarski konferenci razlagala skakalka iz vasi Delnice nad Poljansko dolino.

Priznala je, da so se ji na zaletišču pred finalnim nastopom močno tresle noge: "Pred prvim skokom niti ne, pred finalom pa sem bila na vrhu zelo živčna. A končno sem sestavila dva vrhunska skoka in zelo sem vesela tega."

"Lahko rečem, da sta mi danes uspela dva vrhunska skoka. Moram reči, da sem zdržala velik pritisk, naredila super finalni skok, tudi s telemarkom. Na žalost mi je malo zmanjkalo za drugo mesto, a sem zelo vesela, da imam medaljo! To sem si močno želela," je dejala Križnarjeva, ki je dodala, da je bilo celotni ekipi zelo težko po pozitivnem testu na novi koronavirus glavnega trenerja Zorana Zupančiča po prvi tekmi skakalk tega SP.

"Škoda, da Zok (selektor Zupančič, op. a.) ni mogel biti z nami. Zelo nam je bilo težko, ko smo izvedele, da ga ne bo z nami na skakalnici. Upam, da se je veselil pred televizijskim ekranom. Današnja skoka posvečam njemu. Vem, da mu je težko. Poleg tega je imel tudi Anže Lavtižar (pomočnik selektorja, ki je vodil skakalke namesto Zupančiča, op. a.) ogromno dela. Ni lahko biti trener in vse ostalo hkrati. Kapo dol tudi njemu!" se je bronasta z velike naprave zahvalila trenerskemu štabu.

Križnarjeva pa še ni rekla zadnje besede. Do konca sezone svetovnega pokala, kjer nosi rumeno majico vodilne, je še pet tekem v Rusiji, od tega štiri posamične. Najprej se bodo dekleta pomerila v Nižnjem Tagilu (20. in 21. marca), nato pa za finale sezone še v Čajkovskem od 26. do 28. marca.

"Načrt je, da se malo spočijemo, za nami je res napornih 14 dni. Telo je že utrujeno in potrebuje malo počitka. Potem pa se odpravimo v Rusijo, kjer bom napadla na polno. Moj cilj je obdržati rumeno majico,"je po SP za konec sezone odločno napovedala Križnarjeva, ki ima pred zadnjimi tekmami minimalnih pet točk prednosti pred tokrat srebrno Japonko Saro Takanaši, Norvežanka Silje Opsethna tretjem mestu zaostaja za 134 točk.