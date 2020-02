Križnarjeva s stopničkami zaokrožila uspešen slovenski konec tedna na Ljubnem

Boj za zmago in uvrstitev na stopničke je bil zelo zanimiv. Prva je od najboljših skočila mlada Avstrijka Marita Kramer , ki je z 91 metrov dolgim skokom vrgla rokavico najprej slovenskima dekletoma. S četrtega mesta po prvi seriji je napadla Križnarjeva . Devetnajstletnica iz Delnic pri Škofji Loki je z 91 metrov dolgim skokom za vsega tri desetinke točke prevzela vodstvo in še pred nastopom svoje kolegice v reprezentanci poskrbela za druge slovenske stopničke na posamičnih tekmah v tej sezoni.

V boju za zmago sta se na posamični tekmi torej znašli obe najboljši slovenski skakalki te sezone. S tem sta upravičili visoka pričakovanja po sobotni ekipni tekmi, ki sta jo končali na drugem in četrtem mestu v posamični razvrstitvi preizkušnje, ki jo je slovenska reprezentanca končala na drugem mestu.

Na vprašanje, katera od Slovenk bo stala na odru za zmagovalke, je odgovorila Klinčeva, ki je po seriji malce slabših izidov v svetovnem pokalu na Ljubnem skakala precej bolje. Vseeno je v finalni seriji s 86 metri mesto na odru za zmagovalke prepustila svoji dve leti mlajši kolegici v reprezentanci, sama pa je končala na šestem mestu.

Svoje jubilejne 30. zmage seje sicer pod Rajhovko veselila Lundbyjeva pred Pinkelnigovo. Norvežanka je na Ljubnem slavila še četrtič, z zmago pa se je v skupnem seštevku približala vodilni Avstrijki Chiari Hölzl na vsega 26 točk. Pred tem zmagovalka kar štirih zaporednih tekem je bila tokrat le sedma.

Točke sta s 16. in 18. mestom osvojili še Katra Komar (224,0) in Špela Rogelj(222,0), ki sta v primerjavi s prvo serijo izgubili nekaj mest. V drugo serijo se od peterice slovenskih predstavnic ni uvrstila le Jerneja Brecl, ki je bila s 76,5 metra dolgim skokom na koncu 39.

V kvalifikacijah so se sicer predstavile še Maja Vtič, Pia Mazi, Jerneja Repinc Zupančič in Katja Markuta, a so bile prekratke za uvrstitev na zadnjo tekmo vrhunca sezone za domače skakalke.