Nika Križnar odlično razpoložena v Romuniji

Nika Križnar je v kvalifikacijski seriji pred današnjo posamično tekmo v Rasnovu skočila 96 metrov in s 123,5 točke zanesljivo postavila najboljši rezultat serije. Drugo mesto je zasedla Norvežanka Silje Opseth z 91 metri in 118,3 točke, tretje pa Maren Lundby, prav tako Norvežanka, ki je skočila 93,5 metra in je zbrala 117,8 točke. Četrta je bilaEma Klinec, ki je skočila 91 metrov, zbrala pa je 115,7 točke. Na tekmo je z 10. rezultatom zelo zanesljivo skočila tudiUrša Bogataj, ki je skočila 90,5 metra, zbrala pa je 106,8 točke. Jerneja Brecl je skočila 84 metrov, zbrala je 97,2 točke na 23. mestu. Katra Komar je uvrstitev na tekmo ujela z 78 metri in 82,4 točke na 38. mestu. Potem ko bi se zanesljivo uvrstila na tekmo, je bila zaradi neustreznega dresa žal diskvalificiranaŠpela Rogelj. Na tekmi pa ne bo niti vodilne v skupnem seštevku, Avstrijke Marite Kramer, ki v kvalifikacijah ni skakala.

Križnarjeva najdlje na treningu

Že ob 8. uri po našem času so skakalke začele uradni trening. Na prvem je bila najboljša Križnarjeva, ki je skočila 94,5 metra, tretjo oceno je imela Klinčeva z 91 metri, Bogatajeva je skočila 83 metrov in je imela 13. oceno serije. V drugi seriji je bila najboljša Sara Takanaši z 89 metri, Klinčeva je skočila 86 metrov, kar je bila peta ocena serije, Križnarjeva je z enako daljavo imela sedmo oceno.