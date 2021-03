Nika Križnar odločno začela poslednji tekmovalni vikend sezone

Avstrijka Marita Kramerje v Čajkovskem dobila kvalifikacije za zadnjo letošnjo posamično tekmo na srednji skakalnici. Z 98,5 metra je zbrala 119,3 točke. Takoj za njo je z 89 metri v slabih vremenskih razmerah končala Nika Križnar, vodilna skakalka v seštevku svetovnega pokala, zbrala je 105,4 točke. Tretja je bila Norvežanka Silje Opseth z 92 metri in 104,8 točke. Ema Klinec je z 89,5 metra in 97,8 točke končala na visokem 6. mestu tik pred Špelo Rogelj, ki je skočila 87,5 metra in je zbrala 95,6 točke. Sara Takanaši, največja konkurentka Križnarjevi v boju za veliki globus, je s 87,5 metra in 95,1 točke končala na osmem mestu. Zanesljivo so na tekmo skočile tudi preostale naše skakalke. Urša Bogataj je s 84 metri v slabih razmerah zbrala 91,2 točke na 15. mestu, Katra Komar je z 81 metri in 79,5 točke končala na 26. mestu, Jerneja Repinc Zupančič pa je skočila 76 metrov in je z 71,8 točke končala na 37. mestu,