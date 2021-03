Po notah Čajkovskega do globusa: 'V veliki globus je bilo vloženo ogromno dela'

20-letnica iz Delnic v Poljanski dolini je Sloveniji priborila šesti veliki kristalni globus v zimskih športih na najvišji ravni.

Pred tem sta do njih prišla smučarska skakalca,Primož Peterka dvakrat (1996/97, 1997/98) inPeter Prevc (2015/16). V alpskem smučanju se ga je razveselilaTina Maze (2012/13),Žan Košir pa je v deskanju na snegu v paralelnih disciplinah slavil v sezoni 2014/15. Skupno je to tako šesti veliki kristalni globus za Slovenijo.

"V veliki kristalni globus je bilo vloženo ogromno dela. Najprej se moram zahvaliti trenerju Zoranu Zupančiču za vso podporo, za vse treninge, za vse, kar mi je dal. Letos so bili skoki na res visoki ravni. Zahvala pomočniku trenerja Anžetu Lavtižarju, serviserju Gabru Arhu in še najbolj pomembno – družini, ki me res vedno podpira. Drži pesti zame, joče z mano, se veseli z mano," je po tekmi sporočila Križnarjeva.

Zadnjo tekmo sezone na veliki skakalnici v Čajkovskem je krojil močan veter. Zaradi vse slabših razmer so morali organizatorji dvakrat prestaviti finalno serijo. Po treh tekmovalkah v finalu je sledil nov premor, nato pa se je žirija odločila, da tekmovanje le odpove. Tekma z eno serijo je tako pripadla v zadnjem času nepremagljivi Kramerjevi (136,1 točke). Drugo mesto je osvojila NorvežankaSilje Opseth (120,1), Križnarjeva (115,4) pa je bila tretja. V tem primeru bi morala biti Takanašijeva za prvo mesto najmanj peta, a je v prvo skočila nekoliko slabše v zelo dobrih pogojih ter zasedla sedmo mesto.

Do točk so na zadnji tekmi sezone prišle še štiri Slovenke. Ema Klinec (111,8) je bila šesta in s tem nekoliko popravila vtis zadnjih tekem, ko je nastopala malce slabše. Špela Rogelj (83,0) je skočila 118,5 metra in zasedla 14. mesto. Urša Bogataj (71,5) je bila 21. Med dobitnice točk se je na zadnji tekmi uvrstila tudi Katra Komar (44,5) z 29. mestom.

Splet srečnih okoliščin v prid Križnarjeve

Tako je najboljša slovenska skakalka to sezono po 13 tekmah zbrala 871 točk, Takanašijeva pa 862. Obema se je na koncu zelo približala Kramerjeva z 860 točkami. To sezono je bila Avstrijka od vseh najbolj prepričljiva, dobila je kar sedem posamičnih tekem. Zapleti v Romuniji s testi na novi koronavirus pa so ji tam odnesli nastopa na dveh tekmah, zaradi česar je v zadnjih tednih lovila tekmice v skupnem seštevku. Svetovna prvakinja s srednje skakalnice Klinčeva je sezono sklenila na šestem mestu v skupnem seštevku.

"Danes je bil moj dan. Ne morem si predstavljati lepšega, kot je bil. Bilo je težko, težko je bilo čakati, predvsem na zadnji tekmi na vrhu skakalnice. Bila sem zelo živčna, veter je zelo pihal. Na koncu je finalni skok odpadel in bila sem zelo, zelo vesela,"je povedala najboljša skakalka te zime.

"Vedno je lažje napadati iz ozadja"

V sezoni s 13 posamičnimi tekmami je bila Križnarjeva zelo konstantna. Prvič v karieri je stala na najvišji stopnički, in sicer dvakrat (Hinzenbach, Rasnov). Še po štirikrat je končala na drugem in tretjem mestu in končala tik pred najbližjima tekmicama."Sara Takanaši je zagotovo zelo dobro tekmica, ima 110 uvrstitev na stopničke. Z njo se je bilo zelo težko boriti. Menjavanje majice ... Nikoli je nisem izpustila, vedno sem dala vse od sebe. Na koncu sem si rekla, da je vedno lažje napadati iz ozadja. To mi je tudi uspelo. Danes sem res uživala v skokih, kljub temu, da je bilo vetrovno,"je dodala 20-letnica.