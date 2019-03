Nika Križnar tretja za konec sezone, slavila 'rumena' Maren Lundby

Finalni dan sezone smučark skakalk je prinesel tekmo najboljše trideseterice, ki je bila zbrana v Čajkovskem. Skakalke so se pomerile na veliki skakalnici, tekmo pa je odprla naša Maja Vtič. Skočila je točno 100 metrov, s 54,7 točkami pa je zasedala 29. mesto v prvi seriji. Žal se skok ni izšel po trenutnih zmožnostih Špeli Rogelj, ki je s 115 metri in 81,9 točkami zasedala 23. mesto. Jerneja Brecelj je znova dokazala, da ji velike skakalnice ustrezajo, s 116.5 metri in 94,3 točkami je bila 16. V zelo slabih pogojih je dober skok naredila Urša Bogataj, ki je s 121 metri in 106,6 točkami zasedala visoko 6. mesto, odlično pa je nastopila Nika Križnar, ki je prav tako imela slabe pogoje, skočila pa je 126 metrov in je s 114,0 točkami zasedala tretje mesto. Pred njo sta bili leMaren Lundbys 128 metri ter 121,4 točkami in Juliane Seyfahrt s 126 metri in 119,5 točkami.

Zadnjo točko v sezoni je Vtičeva potrdila s 101 metrom in 133,6 točkami na 30. mestu. Rogljeva je pristala pri 116 metrih, s 175,7 točkami pa je na zadnji tekmi osvojila 24. mesto. Odlično je skočila Breclova, 127 metrov, z 211,7 točkami pa je napredovala na 13. mesto. Bogatajeva je v finalu, kjer so bile dolžine precej daljše, skočila 127 metrov, z 220,1 točkami pa je zadnjo tekmo sezone končala na 9. mestu. Sijajno pa je kot zadnja naša nato poletela Križnarjeva, do novega osebnega rekorda pri 140.5 metrih, s skupno 247,1 točkami pa je skočila na tako težko pričakovane stopničke, njene druge v karieri! Premagali sta jo Seyfahrtova s 141 metri in 258,0 točkami ter Lundbyjeva s 137.5 metri in 270,9 točkami.



Izidi:

1. Maren Lundby (Nor) 270,9 (128,0/137,5)

2. Juliane Seyfarth (Nem) 258,0 (128,0/141,0)

3. Nika Križnar (Slo) 247,1 (126,0/140,5)

...

9. Urša Bogataj (Slo) 220,1 (121,0/127,0)

13. Jerneja Brecl (Slo) 211,7 (116,5/127,0)

24. Špela Rogelj (Slo) 175,7 (105,0/116,0)

30. Maja Vtič (Slo) 133,6 (100,0/101,0)

- svetovni pokal, končni vrstni red (25):

1. Maren Lundby (Nor) 1909

2. Katharina Althaus (Nem) 1493

3. Juliane Seyfarth (Avt) 1451

4. Sara Takanaši (Jap) 1190

5. Nika Križnar (Slo) 826

.

11. Urša Bogataj (Slo) 627

21. Špela Rogelj (Slo) 228

24. Ema Klinec (Slo) 214

26. Jerneja Brecl (Slo) 187

35. Maja Vtič (Slo) 75

37. Katra Komar (Slo) 44