Nika Križnar utrpela poškodbo gležnja

Nika Križnar, skupna zmagovalka svetovnega pokala v sezoni 2020/21, je v Romuniji sicer opravila vse tri uradne trening-skoke, na prvih dveh je bila boljša od nje le olimpijska prvakinja in njena reprezentančna kolegica, Urša Bogataj, ki je zadnjo serijo izpustila. Po treningu na skakalnici pa se je Križnarjeva poškodovala pri prosti vadbi zunaj arene skakalnice. "Žal se tekmovanja ne bom udeležila. Slabo sem pristala, ko sem preskakovala ovire. Naredila sem neumno napako in zmanjkalo mi je sreče," je za skijumping.pl dejala dobitnica dveh olimpijskih kolajn z letošnjih zimskih iger v Pekingu. "Nikoli ne odneham in tudi tokrat ne bom, a moje telo potrebuje premor. Vendar verjamem, da ta ne bo dolg," je še zapisala Križnarjeva na Instagramu.