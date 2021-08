Nika Križnar v Frenštatu premagana prvič po dveh letih

Z zelo dobrim skokom je finale odprla Breclova, ki je z 90.5 metri in 183,5 točkami pridobila kar 13 mest in je tekmo končala na 11. mestu.

Po prvi seriji četrte letošnje tekme poletne velike nagrade je z lepo prednostjo vodila Japonka Sara Takanaši , ki je skočila 101.5 metrov, zbrala pa 124,0 točk. Takoj za njo je bila dvakratna zaporedna zmagovalka Frenštata, Nika Križnar z 99 metri in 116,3 točkami, tretja pa še ena Japonka, Nozomi Marujama, ki je skočila 96.5 metrov, zbrala pa je 112,6 točk. Urša Bogataj , zmagovalka vseh letošnjih tekem, je v seriji spremenljivih razmer skočila 86.5 metrov in je na 8. mestu zbrala 96,8 točk žal se tudi preostalim našim prvi skok ni izšel po željah. Ema Klinec je s 85 metri in 87,5 točkami zasedala 19. mesto, Katra Komar je skočila 89 metrov in je s 86,0 točkami zasedala 22. mesto, Jerneja Brecl pa je s 84 metri ter 83,9 točkami zasedala 24. mesto. Brez finalne serije je žal ostala Špela Rogelj , ki je pristala pri 79 metrih, zbrala pa je 72,1 točk na 32. mestu.

V nemškem Bischofsgrünu so se mlade slovenske skakalke prvič letos pomerile na tekmah alpskega pokala in takoj znova dokazale, da je prihodnost slovenskih ženskih skokov zelo svetla. Obe tekmi je dobila Nika Prevc. Slovenke so osvojile še dvakrat drugo in enkrat tretje mesto.

Komarjeva je zadržala 22. mesto, skočila je 77 metrov, zbrala pa 155,5 točk. Klinčeva je v finalni seriji pridobila tri mesta in je s 86 metri ter 173,2 točkami končala na 16. mestu. Nosilka rumene majice, Bogatajeva, je v finalni seriji imela ene slabših razmer med vsemi, kljub temu je skočila 93 metrov in z 203,9 točkami pridobila dve mesti ter tako končala na 6. mestu. Naskok na tretjo zaporedno zmago v Frenštatu se žal v sicer zelo dobrih razmerah ni posrečil Križnarjevi, ki je pri 95.5 metrih slabo doskočila in 222,8 točk jo je popeljalo na končno 4. mesto na tekmi. V finalu sta jo prehiteli Norvežanka Silje Opseth s 100 metri in 226,9 točkami ter Japonka Marujama s 103 metri in 236,5 točkami, prve letošnje zmage in s tem prekinitvijo vladavine Bogatajeve pa se je razveselila Takanašijeva, ki je v finalu s 104.5 metri (nov rekord skakalnice) postavila daljavo dneva, konkurentke pa je z 251,9 točkami premagala za kar 15,4 točk.

Pred skakalkami so predvidene še štiri tekme poletne velike nagrade, vse skupaj pa se bo nadaljevalo čez slab mesec dni v ruskem Čajkovskem. V skupnem seštevku ima Bogatajeva 80 točk prednosti pred Takanašijevo, Slovenke pa 46 pred Japonkami v pokalu narodov.