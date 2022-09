Nika Križnar: V zbirki mi manjka najbolj sijoča zvezdica na SP, zlata snežinka

"Trenutno vaje v telovadnici izvajam že z istim gibanjem kot preostale članice naše ekipe, delam pa z manj obremenitvami. Upam na to, da se bom že prihodnji teden priključila puncam na skakalnici. Zdaj bom krepila gleženj, da bodo vezi tako močne, kot so na levi nogi," je o skorajšnji vrnitvi k skokom dejala Križnarjeva.

"Gleženj stoji. Trenutno me zelo boli, ker smo ravno po treningu, pa vožnja sem in tja, hitro preoblačenje ... Vse te stvari se naberejo in zvečer je gleženj zelo obremenjen ter močno razbolel. A zdi se mi, da je proti jutru kot nov in to me zelo veseli, saj vidim, da se vse skupaj premika v pravo smer," je o trenutnem stanju poškodbe povedala 22-letna skakalka in dodala: "Glede na to, kako je kazalo ob nezgodi, je zdaj že veliko bolje."

Kot je dodala, se je marsikdo že ugriznil v jezik. "Eden izmed njih je bil tudi Peter Prevc, ki je imel prav tako poškodovan gleženj in so hitro začeli spet nazaj skakati, pa se mu je potem vse skupaj malo bolj zavleklo. Noga vseeno potrebuje nekaj dlje, sploh pa gleženj, ker je ves čas obremenjen. Sem pa vseeno vesela, da gre za gleženj in ne na primer za koleno ali kakšno drugo poškodbo, ki bi me stala celotne sezone."

Križnarjeva je poletne bazične priprave opravila zelo uspešno, po izjemni olimpijski sezoni, v kateri se je s Kitajske domov vrnila z dvema kolajna, si ni vzela veliko premora, njeni skoki so bili ob koncu poletne sezone že na precej visoki ravni. Zdaj jo je zmotila poškodba. Kot pravi, ji je morda telo samo želelo povedati, da potrebuje nekaj počitka, saj je bilo vrsto let v močnem pogonu.

"Iz leta v leto so bili cilji višji oziroma že tako visoki, da je skoraj nemogoče imeti še višje. Telo je res želelo dati maksimum, tudi sama sem taka po karakterju, da grem v vsako stvar stoodstotno. Sem trmasta, tako o meni pravijo drugi, in to me velikokrat tudi udari po glavi. Ne čutim namreč, kako pretiravam, kako grem čez mejo. V bistvu sem po eni strani zadovoljna, da se mi je to zgodilo zdaj in ne sredi sezone, da imam še dovolj časa, da se lepo pripravim na zimsko sezono."

Tudi letos ni nič drugače, cilji so pri Križnarjevi jasni in odločna skakalka brez dlake na jeziku pove, da gre v poolimpijsko zimo po edino kolajno, ki ji v zbirki odličij s SP še manjka: zlato snežinko. "V zbirki mi manjka najbolj sijoča zvezdica na SP, zlata snežinka. Zelo bi bila vesela, če bi jo končno osvojila," je o glavnem cilju sezone dejala Križnarjeva.

"Naš trener (Zoran Zupančič op.p.) je rekel, da je naš cilj najmanj tri kolajne na domačem prvenstvu v Planici, ampak jaz že sama pri sebi vidim, da so najmanj tri lahko pri meni. Ne vem, kako gleda na ostale," je dejala v smehu in nadaljevala: "Tu je še Urša (Bogataj, op.p.), ki lahko osvoji najmanj tri, pa še kakšna se najde. V ekipi nas je kar nekaj punc, ki bi lahko dosegle zelo lepe rezultate. Ne bomo pretiravali, koliko medalj bomo osvojili doma, ker je nato teh devet odličij že kar malo kičasto."

"Jaz bom dala vse od sebe. Moj cilj je pridobiti glavno snežinko na SP, če jih bo pa več, bom pa še toliko bolj vesela," je dejala in dodala, da si v sezoni svetovnega pokala, v kateri bo branila veliki kristalni globus, želi nastopati čim bolj konstantno.

"Če bom v zimo vstopila tako, kot sem skakala poleti, bom zelo zadovoljna. Da bova z Uršo (Bogataj, skupna zmagovalka poletne sezone, op. p.) tako 'harali' naprej. Ni boljšega kot biti skupaj na najvišjih stopničkah. Morda se je malce težje boriti s cimro, ker zna postati neugodno. Lažje se je boriti s kakšno tujko in jo potem grdo gledati, prijateljice pa ne moreš, če te premaga," je v smehu iskreno povedala Križnarjeva.

Za konec je o rivalstvu znotraj izjemne ženske reprezentance dodala: "Bolje je biti zanjo vesel in proslavljati z njo. Tako in tako ji privoščim od srca. Urša je sonček in sem res vesela, da je moja cimra. Druga drugo motivirava, se skupaj zabavava in to so prednosti, ki naju obe popeljejo na najvišja mesta."