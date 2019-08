Nika Križnar zmagala na poletni VN na Češkem

Nika Križnar je skočila 104 in 100,5 m za skupaj 249,7 točk. Druga je bila vodilna po prvi seriji Juliane Seyfarth (101,6 in 94 m, 242,8), sledile pa so Urša Bogataj, Špela Rogelj in na petem mestuMaj Vtič. Bogatajeva (101,5 in 96 m, 237,3) je bila po prvi seriji tretja, za Seyfarthovo in Križnarjevo in na po drugem nastopu finala obdržala tretjo zmagovalno stopničko. Rogljeva (99,5 in 93,5, 223,1) je bila po prvi seriji peta in je s sedmim dosežkom finala pridobila eno mesto, s šestega mesta pa je na peto napredovala Vtičeva (95 in 94,5 m, 221,6). Izmed ostalih Slovenk je bila Jerneja Brecl13. (88,5 in 101 m, 201,6), 21. pa Katra Komar (87,5 in 95 m, 188,3).