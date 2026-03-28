Nika Prevc ima po petkovem svetovnem rekordu - 242,5 metra - željo nizati nove dolge polete. Poleg nje bo na zgodovinski premierni tekmi skakalk nastopila še Nika Vodan.
Nika Prevc bo v Planici lovila jubilejno 40. zmago v karieri
Slovenski smučarski skakalci so na ekipni tekmi v Planici zasedli peto mesto, slavili pa so Avstrijci. Ob 15. uri bodo na delu skakalke, svetovna rekorderka Nika Prevc pa bo na finalni tekmi lovila jubilejno 40. zmago v karieri. Nastopila bo tudi Nika Vodan.
