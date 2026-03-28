Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Nika Prevc bo v Planici lovila jubilejno 40. zmago v karieri

Planica, 28. 03. 2026 12.43 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Nika Prevc

Slovenski smučarski skakalci so na ekipni tekmi v Planici zasedli peto mesto, slavili pa so Avstrijci. Ob 15. uri bodo na delu skakalke, svetovna rekorderka Nika Prevc pa bo na finalni tekmi lovila jubilejno 40. zmago v karieri. Nastopila bo tudi Nika Vodan.

Moški ekipni tekmi sledi še zadnja ženska tekma sezone. Nika Prevc ima po petkovem svetovnem rekordu - 242,5 metra - željo nizati nove dolge polete. Poleg nje bo na zgodovinski premierni tekmi skakalk nastopila še Nika Vodan.

smučarski skoki planica nika prevc nika vodan

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615