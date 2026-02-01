Naslovnica
Zimski športi

Zmaga na Norveško, Nika Prevc tretja

Willingen, 01. 02. 2026 13.57 pred eno minuto 1 min branja 10

Avtor:
STA
Nika Prevc

Potem ko je najboljša smučarska skakalka zadnjih sezon Nika Prevc po prvi seriji svetovnega pokala v Willingenu zasedala šele osmo mesto, ji je v finalu uspela daljava dneva s 146 metri. Ta je Slovenko popeljala na tretjo stopničko zmagovalnega odra. Slovenski uspeh je s šestim mestom dopolnila Nika Vodan. Slavila je Norvežanka Eirin Maria Kvandal.

Nika Prevc
Nika Prevc
FOTO: AP

Na zadnji tekmi pred začetkom zimskih olimpijskih iger je zmago slavila Norvežanka Eirin Maria Kvandal (251,8 točke), druga je bila Japonka Nozomi Maruyama (243,9).

Dobro sta nastopili tudi preostali dve slovenski olimpijki. Maja Kovačič (165) je zasedla 17., Katra Komar (155,1) pa 21. mesto.

V Willingenu bo ob 16. uri na sporedu še moška tekma, v kvalifikacijah je bil najboljši slovenski as Domen Prevc.

Štirje Slovenci na tekmi, Domen Prevc najboljši v kvalifikacijah

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jablan
01. 02. 2026 15.09
bravo nika
Odgovori
0 0
inside1
01. 02. 2026 15.07
Bravo Nika. Mesto ni važno, bolj pač le to, da je šla tudi iz krajšega zaletišča dol v poden.....
Odgovori
+1
1 0
a res1
01. 02. 2026 14.57
Sramota za FIS kako nagajajo. To je jasno čistim laikom.
Odgovori
+1
2 1
Podlesničar
01. 02. 2026 15.02
Nagajajo, da se nebi norvežanka polomomila pri 160, barabe.
Odgovori
0 0
Zrcalo
01. 02. 2026 14.49
FIS končno našel način kako ustaviti Prevce: tako zmanjšati naletno mesto, da se ju premaga s polovično razdaljo, kot jo dosežeta Nika ali Domen. Śkoda za tsko kuhinjo, ker so sicer smučarski skoki zelo lep in atraktiven šport.
Odgovori
+1
2 1
Podlesničar
01. 02. 2026 14.56
A nisi gledal včeraj, kako je Kvandalova z istega naleta preskočila Niko za 10m? Danes bi z istega naleta lahko letela na ravno... sicer pa so znižali nalet na prošnjo trenerja. Ogabno kom
Odgovori
+1
1 0
Podlesničar
01. 02. 2026 15.01
A nisi gledal kako je Kvandalova včeraj z istga naleta prskočila Niko za 10m? Nalet so znižali na zahtvo trenerja…tudi Tupeš bi lahko znižal nalet za 4, ampak Niki forma močno niha, bi lahko pristala pri 110. Ogabno komentiranje Mišiča, da je žirija Kvandalovi omogočila zmago…se ne spomniim, da kdaj nebi ustregli zahtevi trenerja.
Odgovori
0 0
inside1
01. 02. 2026 14.29
ne vejo več kako bi Prevcem mal nagajalo. Zgovarjajo pa se na varnost ker skačeta dol do podna...
Odgovori
+3
4 1
rogla
01. 02. 2026 14.24
Komentator komentira kar je vidno na ekranu! Tudi računati nekateri znamo.
Odgovori
+1
2 1
a res1
01. 02. 2026 14.15
Da jo malo zmedejo so ji zmanjšali zaletišče. Jojo jojo.
Odgovori
+5
5 0
