Zmaga na Norveško, Nika Prevc tretja

Na zadnji tekmi pred začetkom zimskih olimpijskih iger je zmago slavila Norvežanka Eirin Maria Kvandal (251,8 točke), druga je bila Japonka Nozomi Maruyama (243,9).

Dobro sta nastopili tudi preostali dve slovenski olimpijki. Maja Kovačič (165) je zasedla 17., Katra Komar (155,1) pa 21. mesto.

V Willingenu bo ob 16. uri na sporedu še moška tekma, v kvalifikacijah je bil najboljši slovenski as Domen Prevc.