Nika Prevc četrta v prvih kvalifikacijah nove sezone

V prvih kvalifikacijah nove sezone svetovnega pokala je bila najboljša Slovenka Nika Prevc , ki je z 92 metri in 118,0 točkami na srednji napravi v Lillehammerju zasedla četrto mesto. Pred njo so končale le Kanadčanka Alexandria Loutitt z 90,5 metri in 127,5 točkami ter Norvežanki Eirin Maria Kvandal z 91,5 metri ter 124,6 točkami in Thea Minyan Bjoerseth z 89 metri in 124,3 točkami.

Nika Križnar je zasedla deveto mesto po doskoku pri 82,5 metrih je zbrala 108,5 točk, Ema Klinec je bila 14. s 84,5 metri in 104,2 točkami, na tekmi pa bosta nastopili tudi mladi Taja Bodlaj, ki se je kvalificirala z 79 metri in 91,1 točkami na 32. mestu ter Ajda Košnjek z 78 metri in 87,9 točkami na 36. mestu. V kvalifikacijah je bila preskromna Katra Komar, ki je z 68 metri zasedla 54. mesto med 58 skakalkami, ki so zbrane v Lillehammerju.

Naše skakalke so prvič v novi sezoni na snežno površino pristale v prvi seriji uradnega treninga pred kvalifikacijami. Bodlaj je skočila 80 metrov, kar je bila 30. ocena serije, Košnjek 77 metrov kar je pomenilo 40. oceno serije, Komar 75,5 metrov, kar je bila 38. ocena serije, Prevc 89 metrov za 6. oceno prvega skoka, Križnar 90,5 metrov za 4. oceno in Klinec 78,5 metrov za 20. oceno serije v kateri je bila s 95 metri najboljša Kvandal. V drugi seriji je Bodlaj s 77 metri imela 44. oceno, Košnjek s 76,5 metri 43. oceno, Komar s 77 metri 47. oceno, Prevc s 93 metri 3. oceno, Križnar s 85 metri 10. oceno in Klinec s 85 metri 16. oceno, najboljša sta bili tokrat s 94 oz. 94,5 metri Avstrijka Marita Kramer in Norvežanka Bjoerseth.