Nika Prevc z dvema odličnima skokoma daleč najboljša v Ljubnem

Nika Prevc je večino dela opravila že v prvi seriji, kjer si je priborila 14,5 točke prednosti pred Liso Eder. Z drugim skokom je zgolj še potrdila svoj status najboljše skakalke na svetu. Iz 16. zaletnega mesta je skočila 89,5 metra in si zagotovila svojo 8. zmago v letošnji sezoni. Na koncu je zmagala z več kot 24 točkami prednosti.

Slovenska himna pod skakalnico v Ljubnem je oznanila jubilejno 30. zmago v karieri odlične 20-letnice, s čimer se je na večni lestvici zmag v svetovnem pokalu izenačila z Norvežanko Maren Lundby. Daleč spredaj je na Ljubnem odsotna Japonka Sara Takanashi s 63. Vodilna v skupnem seštevku je bila takoj po tekmi navdušena predvsem nad podporo domačega občinstva: "Navijači so neverjetni, mislim da so podrli rekord obiskanosti."