Nika Prevc z dvema odličnima skokoma daleč najboljša v Ljubnem

Nika Prevc je večino dela opravila že v prvi seriji, kjer si je priborila 14,5 točke prednosti pred Liso Eder. Z drugim skokom je zgolj še potrdila svoj status najboljše skakalke na svetu. Iz 16. zaletnega mesta je skočila 89,5 metra in si zagotovila svojo 8. zmago v letošnji sezoni. Na koncu je zmagala z več kot 24 točkami prednosti.
Slovenska himna pod skakalnico v Ljubnem je oznanila jubilejno 30. zmago v karieri odlične 20-letnice, s čimer se je na večni lestvici zmag v svetovnem pokalu izenačila z Norvežanko Maren Lundby. Daleč spredaj je na Ljubnem odsotna Japonka Sara Takanashi s 63. Vodilna v skupnem seštevku je bila takoj po tekmi navdušena predvsem nad podporo domačega občinstva: "Navijači so neverjetni, mislim da so podrli rekord obiskanosti."
Nika Vodan je za eno mesto izboljšala svojo prvotno uvrstitev in je bila na koncu šesta, Katra Vodan je odlično opravila delo v drugi seriji in na koncu zavzela 11. mesto. Taja Terbovšek je bila 15., Maja Kovačič 21., Jerica Jesenko pa je tekmo končala na 22. mestu.
V nedeljo bo na Ljubnem še druga posamična tekma. Začela se bo ob 12. uri, pred tem bodo kvalifikacije ob 10.45.
