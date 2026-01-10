Naslovnica
Zimski športi

Nika Prevc z dvema odličnima skokoma daleč najboljša v Ljubnem

Ljubno, 10. 01. 2026

Avtor:
L.M.
Nika Prevc

Nika Prevc je poskrbela za slovensko slavje na prvi tekmi skakalnega vikenda v Ljubnem. 20-letnica je bila daleč najboljša v obeh serijah in suvereno osvojila prvo mesto. V skupnem seštevku je Slovenka še povečala svojo prednost pred Japonko Nozomi Marujamo, ki ni nastopila na skakalnici pod Rajhovko. Na 2. mestu je bila Lisa Eder, tretja pa Nemka Selina Freitag.

Nika Prevc
Nika Prevc
FOTO: Profimedia

Nika Prevc je večino dela opravila že v prvi seriji, kjer si je priborila 14,5 točke prednosti pred Liso Eder. Z drugim skokom je zgolj še potrdila svoj status najboljše skakalke na svetu. Iz 16. zaletnega mesta je skočila 89,5 metra in si zagotovila svojo 8. zmago v letošnji sezoni. Na koncu je zmagala z več kot 24 točkami prednosti.

Slovenska himna pod skakalnico v Ljubnem je oznanila jubilejno 30. zmago v karieri odlične 20-letnice, s čimer se je na večni lestvici zmag v svetovnem pokalu izenačila z Norvežanko Maren Lundby. Daleč spredaj je na Ljubnem odsotna Japonka Sara Takanashi s 63. Vodilna v skupnem seštevku je bila takoj po tekmi navdušena predvsem nad podporo domačega občinstva: "Navijači so neverjetni, mislim da so podrli rekord obiskanosti."

Nika Vodan
Nika Vodan
FOTO: Profimedia

Nika Vodan je za eno mesto izboljšala svojo prvotno uvrstitev in je bila na koncu šesta, Katra Vodan je odlično opravila delo v drugi seriji in na koncu zavzela 11. mesto. Taja Terbovšek je bila 15., Maja Kovačič 21., Jerica Jesenko pa je tekmo končala na 22. mestu.

V nedeljo bo na Ljubnem še druga posamična tekma. Začela se bo ob 12. uri, pred tem bodo kvalifikacije ob 10.45.

ljubno nika prevc 1. serija

Kranjec 16. po prvi vožnji, Odermatt navdušil pred domačimi navijači

Masturbator
10. 01. 2026 13.45
:))) V Sloveniji (kjer se samo tukaj jemlje resno ta sport) je bilo danes 200-250 gledalcev! :)))) Sam Eurosport je uvrstil ta sport med 5 najmanj gledanih na svetu!
Nidani
10. 01. 2026 13.36
Hudo, naj traja! Čestitke ekipi!👌💪
ptuj.si
10. 01. 2026 13.29
Komentator obožuje črko Rrrr.
RUBEŽ
10. 01. 2026 13.28
Nika, globok poklon. Bravo.
štajerc65
10. 01. 2026 13.27
Očitno je Schmidt imela slab dan danes pa toliko pametovanja o Niki Prevc. Bravo Nika Prevc in vse Slovenke za tekmo doma.
korcula1
10. 01. 2026 13.25
Čestitke
bik123
10. 01. 2026 13.06
baje tole tekmonza svetovni pokal spremljajo po celem svetu ..najbolj, poleg vseh 50 ljudi ki to spremlja, se tresejo na sejselih
MC King
10. 01. 2026 13.05
Če bi komentiral Ališić bi verjetno celo gledal.
MC King
10. 01. 2026 13.22
Ob gledanju F1 je večkrat poskrbel, da nisem zaspal, hvaležen sem mu še danes. Verjamem, da bi bila ob gledanju skokov podobna zgodba.
štajerc65
10. 01. 2026 13.03
Kaj ona Katarina se kaj pametuje o slabem dnevu Nike Prevc?
damoo
10. 01. 2026 12.59
Stare vrni se prosim !!!
Jezna lepookica
10. 01. 2026 12.56
Bravo Nika in ostale. Zakaj Američanke skačejo? Prepovedati jim je treba saj so iz agresorske države....
Muca ne grize
10. 01. 2026 12.56
Umiri se.
OSINT
10. 01. 2026 12.49
Ne prebavljam Ceneta kot sokometatorja.
