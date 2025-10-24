Svetli način
Zimski športi

Nika Prevc daleč najboljša v kvalifikacijah v Klingenthalu

Klingenthal, 24. 10. 2025 16.51 | Posodobljeno pred 37 minutami

Avtor
STA
Komentarji
1

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc (118,6 točke) je prepričljivo dobila kvalifikacije pred zadnjo posamično tekmo sezone poletne velike nagrade v nemškem Klingenthalu. Na sobotni posamični tekmi na veliki skakalnici bodo nastopile še tri Slovenke, med njimi je bila na četrtem mestu Nika Vodan (95,8).

Nika Prevc je v prejšnji sezoni suvereno osvojila veliki kristalni globus.
Nika Prevc je v prejšnji sezoni suvereno osvojila veliki kristalni globus. FOTO: AP

Nika Prevc je pred zadnjo, deveto tekmo poletne VN, v njej je sicer zmagala trikrat in izpustila dve preizkušnji, na drugem mestu v skupnem seštevku. Za vodilno Japonko Nozomi Maruyama zaostaja 50 točk. Trenutno najboljša v seštevku je bila v kvalifikacijah 11. z 91,3 točke.

Druga je bila njena rojakinja Kurumi Ichinohe (105,8), pred Vodan pa se je uvrstila še Kanadčanka Abigail Strate (98,1).

Nastop na tekmi sta si od Slovenk zagotovili še Maja Kovačič (70) z 29. in Katra Komar (64,6) s 33. mestom. Prekratki sta bili Taja Sitar (53,8) na 42. in Tinkara Komar (40,4) na 46. mestu med 57 skakalkami.

Ob 19. uri kvalifikacije čakajo tudi moške. Od Slovencev bodo nastopili Rok Oblak, Timi Zajc, Domen Prevc, Anže Lanišek, Žiga Jančar in Lovro Kos.

Ženska posamična tekma bo v soboto ob 12.20, moška ob 16.05. V nedeljo bo za konec poletne VN še mešana ekipna tekma, ki se bo začela ob 14.45.

smučarski skoki poletna vn nika prevc
KOMENTARJI (1)

oježeš
24. 10. 2025 17.23
+1
Bravo in čestitke Nika. Naj bo cela sezona odlična, pomembno je, da obdržiš in držiš formo do konca tekmovalne sezone. Kar tako naprej, navijamo zate.
ODGOVORI
1 0
