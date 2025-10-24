Nika Prevc daleč najboljša v kvalifikacijah v Klingenthalu

Nika Prevc je pred zadnjo, deveto tekmo poletne VN, v njej je sicer zmagala trikrat in izpustila dve preizkušnji, na drugem mestu v skupnem seštevku. Za vodilno Japonko Nozomi Maruyama zaostaja 50 točk. Trenutno najboljša v seštevku je bila v kvalifikacijah 11. z 91,3 točke.

Druga je bila njena rojakinja Kurumi Ichinohe (105,8), pred Vodan pa se je uvrstila še Kanadčanka Abigail Strate (98,1).

Nastop na tekmi sta si od Slovenk zagotovili še Maja Kovačič (70) z 29. in Katra Komar (64,6) s 33. mestom. Prekratki sta bili Taja Sitar (53,8) na 42. in Tinkara Komar (40,4) na 46. mestu med 57 skakalkami.

Ob 19. uri kvalifikacije čakajo tudi moške. Od Slovencev bodo nastopili Rok Oblak, Timi Zajc, Domen Prevc, Anže Lanišek, Žiga Jančar in Lovro Kos.

Ženska posamična tekma bo v soboto ob 12.20, moška ob 16.05. V nedeljo bo za konec poletne VN še mešana ekipna tekma, ki se bo začela ob 14.45.