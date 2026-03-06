Naslovnica
Zimski športi

Nika Prevc do nove prepričljive zmage

06. 03. 2026 10.35 pred 23 minutami 1 min branja 5

Avtor:
A.V. STA
Nika Prevc

Nika Prevc (130 m, 128,5 m) je z novima odličnima skokoma prišla do svoje 36. zmage v karieri. Podobno kot včeraj (četrtek) je bila 20-letna Gorenjka tudi danes razred zase na tekmi svetovnega pokala smučarskih skakalk v Lahtiju. Na zmagovalnem odru sta se ji pridružili še Norvežanka Anna Odine Stroem in Japonka Nozomi Marujama.

Nika Prevc je z današnjo 16. zmago presegla svoj lanski rekord po številu zmag v eni sezoni, ki si ga je delila z Japonko Saro Takanaši (2013/14).

"Rada tekmujem v Lahtiju, na tej skakalnici se res dobro počutim, predvsem v drugem delu skoka. Zelo rada se vračam sem. Poleg tega je bilo danes vreme zelo lepo in enakovredni pogoji za vse. Želim si ostati v taki formi do konca sezone," je v prvi izjavi za organizatorje povedala Prevc.

Nika Vodan je bila po tretjem mestu po prvi seriji 11. (125,5 in 113,5 m, 240,8), na 17. mestu je bila Ema Klinec (120,5 in 110 m, 211,3), Katra Komar (109,5 in 108,5 m, 186,4) pa je bila 29.

V finale se nista uvrstili Taja Bodlaj (105 m, 84,2), ki je končala na 34. mestu, in Jerica Jesenko (92,5 m, 60,8), ki je bila 38.

smučarski skoki svetovni pokal nika prevc lahti zmaga

JackRussell
06. 03. 2026 11.43
Norvežani in Avstrijci nam bodo napovedali vojno ker jim pobirajo Prevci medalje.
Odgovori
0 0
lambert
06. 03. 2026 11.34
Neverjetna si Nika, kako nam lepšaš dneve s tvojimi uspehi. Res si razred za sebe. Celotna druzina zakon.
Odgovori
+3
3 0
Gutenberg
06. 03. 2026 11.29
In norveški sodnik ji da za tak skok 16.0 ... dejanje obupa. Čestitke Niki, pokazala jim je, kako se zmaguje.
Odgovori
+5
5 0
Korošec77
06. 03. 2026 11.20
Cestitke, kraljica skokov!
Odgovori
+10
10 0
dusan72
06. 03. 2026 11.16
BRAVO Nika :)
Odgovori
+11
11 0
bibaleze
