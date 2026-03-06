Nika Prevc do nove prepričljive zmage

Nika Prevc je z današnjo 16. zmago presegla svoj lanski rekord po številu zmag v eni sezoni, ki si ga je delila z Japonko Saro Takanaši (2013/14).

"Rada tekmujem v Lahtiju, na tej skakalnici se res dobro počutim, predvsem v drugem delu skoka. Zelo rada se vračam sem. Poleg tega je bilo danes vreme zelo lepo in enakovredni pogoji za vse. Želim si ostati v taki formi do konca sezone," je v prvi izjavi za organizatorje povedala Prevc.