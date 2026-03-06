Nika Prevc do nove prepričljive zmage

Nika Prevc je z današnjo 16. zmago presegla svoj lanski rekord po številu zmag v eni sezoni, ki si ga je delila z Japonko Saro Takanaši (2013/14).
"Rada tekmujem v Lahtiju, na tej skakalnici se res dobro počutim, predvsem v drugem delu skoka. Zelo rada se vračam sem. Poleg tega je bilo danes vreme zelo lepo in enakovredni pogoji za vse. Želim si ostati v taki formi do konca sezone," je v prvi izjavi za organizatorje povedala Prevc.
Nika Vodan je bila po tretjem mestu po prvi seriji 11. (125,5 in 113,5 m, 240,8), na 17. mestu je bila Ema Klinec (120,5 in 110 m, 211,3), Katra Komar (109,5 in 108,5 m, 186,4) pa je bila 29.
V finale se nista uvrstili Taja Bodlaj (105 m, 84,2), ki je končala na 34. mestu, in Jerica Jesenko (92,5 m, 60,8), ki je bila 38.
