Nika Prevc se je spet vrnila na vrh

Norvežanko smučarska skakalka Anna Odine Stroem (132,5 m, 135,9 točke) vodi po prvi seriji tekme za svetovni pokal v švicarskem Engelbergu. Le za točko zaostaja Nika Prevc (128,5 m, 134,9I), tretja je Avstrijka Lisa Eder (130 m, 129,2). Nika Vodan (122,5 m, 111,1) je 15., 23. pa Maja Kovačič (112,5 m, 104,4).