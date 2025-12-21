Tinkara Komar (113,5, 87,7) se ni uvrstila v finalno serijo, končala je na 37. mestu. V kvalifikacijah je od Slovenk izpadla le Katra Komar (76,1), ki je končala na 41. mestu in je tekmo zgrešila za 0,7 točke.
Nika Prevc se je spet vrnila na vrh
Norvežanko smučarska skakalka Anna Odine Stroem (132,5 m, 135,9 točke) vodi po prvi seriji tekme za svetovni pokal v švicarskem Engelbergu. Le za točko zaostaja Nika Prevc (128,5 m, 134,9I), tretja je Avstrijka Lisa Eder (130 m, 129,2). Nika Vodan (122,5 m, 111,1) je 15., 23. pa Maja Kovačič (112,5 m, 104,4).
