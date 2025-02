Nika Prevc druga v kvalifikacijah, prvič med elito tudi Lucija Jurgec

Norvežanka Eirin Maria Kvandal je s 128 metri in 142,7 točkami dobila kvalifikacije pred jutrišnjo prvo posamično tekmo skakalk v zgodovini v Lake Placidu, druga je bila s 123.5 metri in 141,7 točkami Nika Prevc , tretja pa Nemka Selina Freitag s 125 metri in 133,9 točkami.

Na 7. mestu je končala Ema Klinec s 122 metri in prav toliko točkami, mladinska svetovna prvakinja Tina Erzar je bila s 114.5 metri in 105,6 točkami 20., mladinska olimpijska prvakinja Taja Bodlaj je bila 28. s 106 metri in 85,9 točkami, debitantka med elito, Lucija Jurgec, pa je skočila 89.5 metrov in se je na tekmo prebila na 40. mestu.