Za Niko Prevc je to le začetek: Upam, da bo tudi v prihodnje tako

Nekdanja svetovna prvakinja Ema Klinec je bila zaradi napake na dresu diskvalificirana v prvi seriji, sicer bi bila četrta (127 m, 135 m) s točko zaostanka za tretjim mestom. "Prva tekma sezone se je začela in tudi hitro končala. S svojimi skoki nisem še čisto zadovoljna, grem pa počasi v pravo smer. Še veliko je ostalo. Sem pa zelo vesela in ponosna na Niko Prevc, ki je ostala mirna in ugnala konkurenco. Jutri si želim še eno umirjeno himno in upam, da bomo še enkrat slišali (slovensko) himno," je po tekmi dejala razočarana, a optimistična Ema Klinec.

Četrta bi bila Norvežanka Eirin Marie Kvandal, pa jo je diskvalifikacija doletela že po objavi uradnih izidov. Tako je v finale napredovala Slovenka Taja Bodlaj, ki je bila na koncu 30. (144,6, 108,5 in 106 m). Sprva je bila sprva 31. in bi finale zgrešila za eno samo točko. Nika Vodan je bila 19. V novi vlogi glavnega trenerja se je prve zmage veselil tudi trener Jurij Tepeš.