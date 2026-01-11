Naslovnica
Zimski športi

Nika Prevc zmagovalka kvalifikacij

Ljubno ob Savinji, 11. 01. 2026

Avtor:
STA
Nika Prevc

Nika Prevc je s skokom dolgim 91,5 metra dobila kvalifikacije smučark skakalk za tekmo svetovnega pokala na Ljubnem ob Savinji. Velika slovenska pričakovanja je s tretjim dosežkom podkrepila Nika Vodan z zaostankom 9,1 točke, med Slovenki pa se je vrinila le Lisa Eder, ki je zaostala pet točk in pol.

Poleg Nike Prevc in Nike Vodan so se na tekmo uvrstile še štiri slovenske skakalke. Jerica Jesenko je dosegla deveti izid kvalifikacij, Taja Terbovšek in Katra Komar sta si razdelili 14. mesto, Maja Kovačič pa je bila 33. Brez finala so ostale Izadora Kopač na 42., Tinkara Komar na 43., Ajda Košnjek na 46., Živa Andrič na 52., Taja Sitar na 55. in Taja Košir na 56. mestu.

Nika Prevc bo po sobotnem slavju lovila že svojo 31. zmago za svetovni pokal, s čimer bi se na večni lestvici prebila na drugo mesto. Velik izziv ostaja Sara Takanashi, ki je v karieri zabeležila kar 63 zmag.

smučarski skoki ljubno ob savinji nika prevc

Na Ljubnem prve tekme na 160-metrski skakalnici leta 2030

KOMENTARJI3




Podlesničar
11. 01. 2026 13.01
Tastar Tepeš bo spet naredil neregularno tekmo.
Odgovori
0 0
Zrcalo
11. 01. 2026 12.56
Bodimo iskreni: že kar zastarela skakalnica v Ljubnem ni prav primerna za tekmovanja na najvišji ravni.
Odgovori
+0
1 1
kala 09
11. 01. 2026 12.35
Nima konkurence.
Odgovori
+4
4 0



Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
