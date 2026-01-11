Nika Prevc zmagovalka kvalifikacij

Poleg Nike Prevc in Nike Vodan so se na tekmo uvrstile še štiri slovenske skakalke. Jerica Jesenko je dosegla deveti izid kvalifikacij, Taja Terbovšek in Katra Komar sta si razdelili 14. mesto, Maja Kovačič pa je bila 33. Brez finala so ostale Izadora Kopač na 42., Tinkara Komar na 43., Ajda Košnjek na 46., Živa Andrič na 52., Taja Sitar na 55. in Taja Košir na 56. mestu.

Nika Prevc bo po sobotnem slavju lovila že svojo 31. zmago za svetovni pokal, s čimer bi se na večni lestvici prebila na drugo mesto. Velik izziv ostaja Sara Takanashi, ki je v karieri zabeležila kar 63 zmag.