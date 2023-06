Nika Prevc na EI v Zakopanah do srebrne medalje

Krakow oz. Zakopane gostijo premierne evropske igre, na katerih se za odličja merijo tudi smučarske skakalke in skakalci. Igre so v smučarskih skokih odprle skakalke s preizkušnjo na srednji napravi. Fantastično je s prvo tekmo nove sezone opravila Nika Prevc, ki je s 97,5 in 100,5 metra za vsega 0,3 točke zaostala za Avstrijko Jacqueline Seifriedsberger, ki je skočila 99 in 98,5 metra ter je za zlato odličje zbrala 262,6 točke. Bron je z zaostankom 20 točk osvojila še ena Avstrijka, Marita Kramer s 100 in 93,5 metra.