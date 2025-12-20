Odlična Nika Prevc za las zaostala le za Maruyamo

"Moram biti zadovoljna, moji skoki danes so bili dobri, sploh tisti v prvi seriji. Ampak ta doskok v 2. seriji me pa močno jezi. Potrebovala bom ves popoldan, da se bom lahko umirila. Vseeno mi je ta skakalnica zelo všeč," je v prvem odzivu dejala 20-letna slovenska šampionka Nika Prevc.

Nozomi Maruyama je s svojo peto zmago v sezoni v skupni razvrstitvi pokala prednost pred Niko Prevc povečala na 154 točk. Edina preostala slovenska finalistka Nika Vodan (218,9 točke) je zasedla 15. mesto. Preostale tri Slovenke so ostale brez točk.

Že po polovici tekme so nastope končale Maja Kovačič na 33., Katra Komar na 36. in Tinkara Komar na 39. mestu.