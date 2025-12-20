Naslovnica
Zimski športi

Odlična Nika Prevc za las zaostala le za Maruyamo

Engelberg, 20. 12. 2025 13.04 pred 13 minutami 1 min branja 11

Avtor:
A.V. STA
Nika Prevc

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je po tem, ko je bila najboljša v kvalifikacijah, kasneje na deveti tekmi sezone svetovnega pokala v Engelbergu osvojila odlično drugo mesto. Po nekoliko slabšem doskoku v drugi seriji je zaostala le za Japonko Nozomi Maruyamo, tretje mesto pa je osvojila Norvežanka Anna Odine Stroem.

"Moram biti zadovoljna, moji skoki danes so bili dobri, sploh tisti v prvi seriji. Ampak ta doskok v 2. seriji me pa močno jezi. Potrebovala bom ves popoldan, da se bom lahko umirila. Vseeno mi je ta skakalnica zelo všeč," je v prvem odzivu dejala 20-letna slovenska šampionka Nika Prevc.

Nozomi Maruyama je s svojo peto zmago v sezoni v skupni razvrstitvi pokala prednost pred Niko Prevc povečala na 154 točk. Edina preostala slovenska finalistka Nika Vodan (218,9 točke) je zasedla 15. mesto. Preostale tri Slovenke so ostale brez točk.

Že po polovici tekme so nastope končale Maja Kovačič na 33., Katra Komar na 36. in Tinkara Komar na 39. mestu.

smučarski skoki svetovni pokal nika prevc engelberg nozomi maruyama

Ilka Štuhec pičle štiri stotinke za stopničkami

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dule67
20. 12. 2025 15.02
sodniška kraja zmage Niki
Odgovori
0 0
nimamkaj
20. 12. 2025 15.00
letos bo kot pri Kraftu...naših je nekaj bilo boljših a so Avstrijcu velikrat šenkali...tako bo letos pri Japonski.Veliko sodnikov vidi da so naši boljši...potem pa takšno svinjarijo delajo🥶
Odgovori
+1
1 0
Dule67
20. 12. 2025 14.55
sodniki so ji ukradli zmago, svinjarija
Odgovori
+0
1 1
OSINT
20. 12. 2025 14.45
Bravo NIka, Ceneta pa kot komentatorja ne morem poslušat, ker je živ nakladač.
Odgovori
+1
2 1
Špica
20. 12. 2025 14.45
jutri jim daj vetra.
Odgovori
-2
0 2
Tommy Shelby
20. 12. 2025 14.34
a zdej se telemarka ne zna narest
Odgovori
-2
2 4
FrankCostello
20. 12. 2025 14.33
Kraja, čista!
Odgovori
+2
3 1
Dobruška vas -Đžema
20. 12. 2025 13.51
Bravo Nika sem zraven kuhala in gledala.
Odgovori
+3
5 2
vrtnar _
20. 12. 2025 14.40
on laj si skuhala, če ni skrivnost?
Odgovori
-1
0 1
korcula1
20. 12. 2025 13.48
Odlično Nika, sodniki pa spet enotno razglašeni
Odgovori
+0
2 2
Teleport
20. 12. 2025 13.42
Bravo nika
Odgovori
+3
5 2
