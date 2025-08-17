Svetli način
Zimski športi

Nika Prevc nadaljuje prevlado tudi na startu nove sezone

Wisla, 17. 08. 2025 12.09 | Posodobljeno pred 1 uro

Poletna velika nagrada se je po tekmah v francoskem Courchevelu nadaljevala v Wisli. Tako kot v Franciji, je zmagovalka tekme postala Nika Prevc. To je druga zaporedna zmaga Slovenke na Poljskem. Dvakratna svetovna prvakinja in rekorderka se je tako utrdila v skupnem vodstvu in uspešno drži rumeno majico. Uspeh Nike Prevc so z osvojenimi točkami dopolnile Nika Vodan, Tinkara Komar, Maja Kovačič in Katra Komar.

Nika Prevc je po nekaj čakanja zaradi neugodnega vetra do zmage v drugi seriji današnje tekme v Wisli prišla s skokom, dolgim 128.5 metrov, zbrala je 126,2 točk. Tako kot dan prej, sta ji družbo na zmagovalnem odru delali Japonka Nozomi Marujama s 124 metri ter 117,5 točkami in Kanadčanka Abigail Strate s 124 metri ter 116,4 točkami. Nika Vodan je svojo prvo "petko" končala na 13. mestu, v finalu dvajseterice so skakale tudi Tinkara Komar, ki je zasedla 16. mesto, Maja Kovačič je bila 18., Katra Komar pa je bila eno mesto za njo za prve letošnje točke poletne velike nagrade. "Danes je bila najboljša stvar, da se nam je vsem uspelo uvrstiti v ozek izbor finala. Sama pa se tudi lahko zelo zadovoljna vrnem nazaj na poletne treninge," je za uradno spletno stran SZS dejala 20-letna šampionka.

Zmaga Nike Prevc je še šesta slovenska zmaga na šestih ženskih tekmah poletne velike nagrade v Wisli. Trikrat je bila najboljša Urša Bogataj, enkrat Nika Križnar in letos dvakrat še Nika Prevc.

Poletna velika nagrada se bo nadaljevala sredi septembra v romunskem Rasnovu.

