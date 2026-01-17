Nika Prevc navkljub vremenu znova suvereno najboljša na Kitajskem

Nika Prevc še vedno kaže predstave daleč najboljše smučarske skakalke. V tekmi, ki so jo krojile vetrovne razmere, je za 7,5 metra preskočila konkurenco in suvereno slavila svojo 33. karierno zmago. Na drugo mesto se je uvrstila Norvežanka Anna Odine Stroem, tretja pa je bila Japonka Nozomi Marujama, ki je tako še povečala svoj zaostanek za odlično Slovenko v skupnem seštevku.

"Mraz pomaga, da ne razmišljam preveč o skokih, to pa pripomore, da ostanem osredotočena na svoje delo. Zdaj se veselim velike skakalnice v Sapporu in selitve na Japonsko," je v prvi izjavi po tekmi dejala Prevčeva.