Zimski športi

Nika Prevc navkljub vremenu znova suvereno najboljša na Kitajskem

Džangdžjakov, 17. 01. 2026 11.51 pred eno minuto 1 min branja 3

Avtor:
L.M.
Nika prevc

Najboljša smučarska skakalka na svetu Nika Prevc je zmagala še na drugi tekmi na kitajskem prizorišču. 20-letnica je bila najboljša v edini seriji, ki so jo organizatorji dovolili v luči slabih vremenskih razmer. Slovenka je drugouvrščeno Anno Odine Stroem prehitela za več kot 16 točk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nika Prevc še vedno kaže predstave daleč najboljše smučarske skakalke. V tekmi, ki so jo krojile vetrovne razmere, je za 7,5 metra preskočila konkurenco in suvereno slavila svojo 33. karierno zmago. Na drugo mesto se je uvrstila Norvežanka Anna Odine Stroem, tretja pa je bila Japonka Nozomi Marujama, ki je tako še povečala svoj zaostanek za odlično Slovenko v skupnem seštevku.

"Mraz pomaga, da ne razmišljam preveč o skokih, to pa pripomore, da ostanem osredotočena na svoje delo. Zdaj se veselim velike skakalnice v Sapporu in selitve na Japonsko," je v prvi izjavi po tekmi dejala Prevčeva.

Nika Prevc
Nika Prevc
FOTO: Luka Kotnik

Od Slovenk sta si točke zagotovili še Maja Kovačič, ki je zasedla 20. mesto in Katra Komar, ki je bila na kocnu edine serije 21. Na vetrovnem azijskem prizorišču so organizatorji zjutraj najrpej odpovedali kvalifikacije, prvo in tudi edino serijo pa so prestavili za več kot uro.

Svetovni pokal za skakalke se bo prihodnji teden nadaljeval na Japonskem, ko se bo slovenski vrsti pridružila še Taja Terbovšek.

Džangdžjakov nika prevc zmaga suvereno kitajska

Neverjetni Domen Prevc preprečil japonsko slavje v Sapporu

25petelinov
17. 01. 2026 11.51
Bravo Nika!💪🇸🇮💙
Odgovori
0 0
Zrcalo
17. 01. 2026 11.49
Bravo Nika! Veličastna zmaga! 💪💪💪💪💪 Zaradi nje in Domna se letos kar ne moremo nehat naposlušat Zdravljice!
Odgovori
+1
1 0
pojtrarara
17. 01. 2026 11.48
KRALJIIIIICAAAA👌👏👏👏👑🍀🍀❤️❤️
Odgovori
0 0
bibaleze
