Nika Prevc navkljub vremenu znova suvereno najboljša na Kitajskem

Nika Prevc še vedno kaže predstave daleč najboljše smučarske skakalke. V tekmi, ki so jo krojile vetrovne razmere, je za 7,5 metra preskočila konkurenco in suvereno slavila svojo 33. karierno zmago. Na drugo mesto se je uvrstila Norvežanka Anna Odine Stroem, tretja pa je bila Japonka Nozomi Marujama, ki je tako še povečala svoj zaostanek za odlično Slovenko v skupnem seštevku.
"Mraz pomaga, da ne razmišljam preveč o skokih, to pa pripomore, da ostanem osredotočena na svoje delo. Zdaj se veselim velike skakalnice v Sapporu in selitve na Japonsko," je v prvi izjavi po tekmi dejala Prevčeva.
Od Slovenk sta si točke zagotovili še Maja Kovačič, ki je zasedla 20. mesto in Katra Komar, ki je bila na kocnu edine serije 21. Na vetrovnem azijskem prizorišču so organizatorji zjutraj najrpej odpovedali kvalifikacije, prvo in tudi edino serijo pa so prestavili za več kot uro.
Svetovni pokal za skakalke se bo prihodnji teden nadaljeval na Japonskem, ko se bo slovenski vrsti pridružila še Taja Terbovšek.
