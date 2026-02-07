Naslovnica
ZOI 2026
Zimski športi

Nika Prevc ne beži od vloge (daleč) prve favoritinje za zlato

Predazzo, 07. 02. 2026 17.58

Avtor:
M.J.
Nika Prevc

Prvi dan končnih odločitev na zimskih olimpijskih igrah je od slovenskih športnikov in športnic v središču pozornosti smučarska skakalka Nika Prevc. Vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala je tudi po izidih na treningih prva favoritinja za zlato kolajno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ženska skakalna preizkušnja se bo na srednji napravi v Predazzu začela ob 18.45. Nika Prevc je na obeh treningih zbrala štiri prva mesta in eno drugo ter najdaljša skoka (108 in 105 m). Zadnje, tretje serije na današnjem treningu se ni udeležila.

Preberi še Nika Vodan želi še vsaj eno olimpijsko odličje pod novim priimkom

To sezono je izjemna 20-letnica slavila 13-krat, njene glavne tekmece pa bodo sodeč po treningih Avstrijka Lisa Eder, Norvežanka Eirin Maria Kvandal, Japonka Nozomi Marujama, in Kanadčanka Abigail Strate. Od Slovenk bodo nastopile še Nika Vodan, Katra Komar in Maja Kovačič.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slovenija sicer brani zlato kolajno iz Pekinga, kjer je na srednji skakalnici slavila Urša Bogataj, ki je vmes skakalne smuči postavila v kot.

olimpijske igre skoki nika prevc

Bron v smuku in življenjska pot, ki je tlakovana daleč od žarometov

Mean Cat
07. 02. 2026 18.27
zeleni Tito je ze na tribuni🤦
Patriot79
07. 02. 2026 18.27
Ene par naših navinačev pj.an.kov ima pa že priprave za Planico...sploh tista zelena žaba iz štajerske -
bibaleze
