Nika Prevc ne beži od vloge (daleč) prve favoritinje za zlato

Ženska skakalna preizkušnja se bo na srednji napravi v Predazzu začela ob 18.45. Nika Prevc je na obeh treningih zbrala štiri prva mesta in eno drugo ter najdaljša skoka (108 in 105 m). Zadnje, tretje serije na današnjem treningu se ni udeležila.
To sezono je izjemna 20-letnica slavila 13-krat, njene glavne tekmece pa bodo sodeč po treningih Avstrijka Lisa Eder, Norvežanka Eirin Maria Kvandal, Japonka Nozomi Marujama, in Kanadčanka Abigail Strate. Od Slovenk bodo nastopile še Nika Vodan, Katra Komar in Maja Kovačič.
Slovenija sicer brani zlato kolajno iz Pekinga, kjer je na srednji skakalnici slavila Urša Bogataj, ki je vmes skakalne smuči postavila v kot.
