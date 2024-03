Nika Prevc: Ne čutim pritiska skupne zmage

Nika Prevc ima do konca sezone le še šest posamičnih tekem ter veliki finale v Planici. Čeprav se zdi za mlado skakalko naloga, da ubrani rumeno majico in osvoji veliki kristalni globus, težka, pa se sama z globusom ne obremenjuje. "Ne čutim tega pritiska skupne zmage, dokler me novinarji o tem ne povprašate. A ne skrivam, da razmišljam tudi o globusu in da bom do konca sezone naredila vse, da ga osvojim," je pred odhodom na Norveško dejala Prevčeva.

Z dobrimi nastopi na zadnjih tekmah se ji v skupni razvrstitvi svetovnega pokala približuje avstrijska veteranka Eva Pinkelnig. Petintridesetletna branilka lanske skupne zmage vztrajno lovi mlado Slovenko in za njo sedem pred koncem sezone zaostaja za manj kot 200 točk (174). Vendar je Prevčeva po desetem mestu v Lahtiju poudarila, da ni razloga za preplah. "To pač ni bil moj vikend. Enostavno se nisem našla pri nobenem skoku, ampak tudi takšni dnevi pridejo. Ne smem se preveč obremenjevati in se že veselim prihajajoče norveške turneje," je po nastopih v finskem Lahtiju povedala v rumeno majico odeta Nika Prevc.