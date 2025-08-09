Svetli način
Zimski športi

Nika Prevc novo sezono začela z zmago

Courchevel, 09. 08. 2025 18.18

STA
Slovenska skakalka Nika Prevc je novo sezono poletne velike nagrade v francoskem Courchevelu začela z zmago. Na prvi preizkušnji je premagala Nemko Selino Freitag in Kanadčanko Abigail Strate.

Nika Prevc
Nika Prevc FOTO: Profimedia

Nika Prevc je bila po prvi seriji s 106,5 metra dolgim skokom četrta, v drugi pa je skočila 124 metrov in z 241,7 točke prepričljivo zmagala. Drugo Selino Freitag je premagala za 17 točk. Abigail Strate, vodilna po prvi seriji, je na koncu osvojila tretje mesto.

V finalu najboljše trideseterice sta v Courchevelu nastopili še dve Slovenki, Tinkara Komar (105/107 m) je bila na koncu 11., Maja Kovačič, ki je prvič nastopila na tekmi za poletno VN, pa 17. (97,5/107,5 m).

Na nedeljskih tekmah bo krovna smučarska zveza Fis preizkusila nov format tekmovanja; pri moških bo po kvalifikacijah 50 skakalcev razdeljenih v deset skupin, iz vsake bosta napredovala po dva najboljša ter skupno še pet "srečnih poražencev". Za končne izide bodo šteli le dosežki v finalni seriji. Enak format bo tudi pri skakalkah, le da bo 40 tekmovalk razdeljenih v osem skupin, v finale pa se bodo prebile še štiri preostale najboljše.

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
09. 08. 2025 19.42
In kdo ne zna šivati drese
ODGOVORI
0 0
ISSN 1581-3711
