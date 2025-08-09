Nika Prevc novo sezono začela z zmago

Nika Prevc je bila po prvi seriji s 106,5 metra dolgim skokom četrta, v drugi pa je skočila 124 metrov in z 241,7 točke prepričljivo zmagala. Drugo Selino Freitag je premagala za 17 točk. Abigail Strate, vodilna po prvi seriji, je na koncu osvojila tretje mesto.

V finalu najboljše trideseterice sta v Courchevelu nastopili še dve Slovenki, Tinkara Komar (105/107 m) je bila na koncu 11., Maja Kovačič, ki je prvič nastopila na tekmi za poletno VN, pa 17. (97,5/107,5 m).

Na nedeljskih tekmah bo krovna smučarska zveza Fis preizkusila nov format tekmovanja; pri moških bo po kvalifikacijah 50 skakalcev razdeljenih v deset skupin, iz vsake bosta napredovala po dva najboljša ter skupno še pet "srečnih poražencev". Za končne izide bodo šteli le dosežki v finalni seriji. Enak format bo tudi pri skakalkah, le da bo 40 tekmovalk razdeljenih v osem skupin, v finale pa se bodo prebile še štiri preostale najboljše.