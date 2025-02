Nika Prevc o bratovem rekordu (še) ne razmišlja

Na vprašanje, kaj je bilo ključno pri tokratnem slavju, je odvrnila: "Poslušala sem trenerja in njegove napotke. Mislim, da mi je to sploh v drugi seriji res uspelo."

"Zadovoljna sem s formo. Želim si, da bi trajala," je povedala po nedeljski zmagi, po kateri ima v skupnem seštevku že 320 točk pred najbližjo zasledovalko, Nemko Katharino Schmid . Kot je nadaljevala, ji zajetna prednost zagotavlja bolj mirno nadaljevanje sezone, v kateri je njen glavni cilj prav že omenjeno svetovno prvenstvo. "To je vrhunec sezone in vsaka si želi, da tam pokaže svoje najboljše skoke," je dodala.

Pred seboj ima le še brata Petra

To je bila že njena deveta zmaga v tej sezoni in skupno 16. v karieri. V zgodovini slovenski skokov je od nje boljši le starejši brat Peter Prevc, ki je slavil 24-krat. Dolgo časa drugi na tej lestvici Primož Peterka je zbral 15 zmagah. "Ne bom lovila brata. Saj si želim še kdaj zmagati, ampak o statističnih dosežkih ne razmišljam," o lovljenju mejnika 24 zmag ne razmišlja 19-letna šampionka.

Za dodatno zadovoljstvo je poskrbelo dejstvo, da se je z dvema uspehoma na najlepši možen način zahvalila domačim navijačem, ki so lepo zapolnili prostor ob izteku skakalnice. V soboto jih je bilo deset tisoč, v nedeljo pa po ocenah organizatorjev približno 5.500.

Ob tem je še težje razumeti odločitev vodilnih mož tekmovanja, ki si želijo Ljubno umakniti s koledarja v prihodnji sezoni. "Nobena slovenska skakalka ni zadovoljna s to idejo. Vsi vemo, koliko ljudem pomeni domača tekma in koliko podpore tu dobimo s strani organizatorjev in navijačev," je še povedala Prevc.