Zimski športi

Nika Prevc skočila na četrto mesto in osvojila turnejo dveh večerov

Oberstdorf, 01. 01. 2026 16.04 pred 3 minutami 2 min branja 4

Avtor:
Ž.Ž.
Nika Prevc

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je v Oberstdorfu osvojila skupno zmago na turneji dveh večerov. Po prvi seriji, ki je potekala v zahtevnih vetrovnih razmerah, je zasedala šele 17. mesto, v drugi pa je popravila vtis in napredovala do četrtega mesta. To je bilo dovolj za še tretjo zaporedno zmago na turneji dveh večerov. Nika Vodan je bila po prvi seriji druga, v finalu pa zdrsnila na deseto mesto. Zmago v Oberstdorfu je sicer slavila Kanadčanka Abigail Strate.

Nika Prevc
Nika Prevc
FOTO: Profimedia

Prvo serijo so zaznamovale zahtevne in spremenljive vetrovne razmere, ki so poskrbele za pravo vetrovno loterijo. Ta ni bila naklonjena vodilni na turneji dveh večerov Niki Prevc. 20-letnica je imela priložnost izkoristiti nekoliko slabši nastop najbližjih zasledovalk Seline Freitag in Nozomi Marujame, vendar se tudi ona v težavnih razmerah ni najbolje znašla. Skočila je le 105 metrov in zasedla 17. mesto. Nemka, ki je v seštevku turneje druga, je bila v prvi seriji četrta, Japonka pa deseta.

Nika Vodan
Nika Vodan
FOTO: Profimedia

V povsem slovenskem paru prve serije pa sta se pomerili Maja Kovačič in Nika Vodan. Slavila je izkušenejša Vodan, ki je izkoristila dobre razmere in skočila 129 metrov, s to daljavo pa dolgo vodila, njen dosežek je izboljšala le Kanadčanka Abigail Strate.

Kovačič je bila s 105,5 metra prekratka za finale, v katerem je bilo prostora zgolj za najboljših 20 skakalk.

Nika Prevc v finalu pridobila 13 mest

V drugi seriji je Nika Prevc precej popravila vtis. Skočila je 128,5 metra in vodstvo prevzela s skoraj 50 točkami prednosti. Slovenska šampionka je pridobila kar trinajst mest in končala na četrtem mestu, za njo je zaostala tudi Marujama, z vodilnega mesta pa jo je izrinila šele Ping Zeng, deveta po prvi seriji.

Nika Prevc
Nika Prevc
FOTO: Profimedia

Kitajka je pridobivala mesto za mestom, ni je premagala niti Nika Vodan, ki v drugi seriji ni uspela ponoviti skoka iz prve. Pristala je pri 111,5 metra in zasedla končno deseto mesto.

Ping Zeng je ugnala zgolj vodilna po prvi seriji Abigail Strate. Za Kanadčanko je bila to sploh prva zmaga, Kitajka pa se je razveselila prvih stopničk v karieri.

Tretje mesto je zasedla domačinka Selina Freitag. Četrto Niko Prevc je prehitela za sedem desetink točke, to pa ni bilo dovolj, da bi ji odvzela zmago na turneji dveh večerov.

To je za Slovenko še tretja zaporedna zmaga na turneji dveh večerov. 

20-letnica je v Oberstdorfu zmanjšala svoj zaostanek za vodilno v svetovnem pokalu Nozomi Marujamo, do Japonke jo loči le še 36 točk.

smučarski skoki nika prevc turneja dveh večerov

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
01. 01. 2026 18.51
Bravo Nika , po polomu v prvi seriji je Nika Prevc dokazala da je punca z izredno močnim značajem , koncentracijo , trmo .......v drugi seriji poletela daleč , daleč ...... in osvojila je tekmo dveh večerov , bravooo Nika .
Odgovori
+1
1 0
periot22
01. 01. 2026 18.00
Čestitke
Odgovori
+1
2 1
korcula1
01. 01. 2026 17.27
Nemško avstrijske nesramnosti ni konca
Odgovori
+7
8 1
Komentator aligator
01. 01. 2026 16.55
Tekma pa vetrovna loterija
Odgovori
+5
6 1
