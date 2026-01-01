Nika Prevc skočila na četrto mesto in osvojila turnejo dveh večerov

Nika Prevc FOTO: Profimedia

Prvo serijo so zaznamovale zahtevne in spremenljive vetrovne razmere, ki so poskrbele za pravo vetrovno loterijo. Ta ni bila naklonjena vodilni na turneji dveh večerov Niki Prevc. 20-letnica je imela priložnost izkoristiti nekoliko slabši nastop najbližjih zasledovalk Seline Freitag in Nozomi Marujame, vendar se tudi ona v težavnih razmerah ni najbolje znašla. Skočila je le 105 metrov in zasedla 17. mesto. Nemka, ki je v seštevku turneje druga, je bila v prvi seriji četrta, Japonka pa deseta.

Nika Vodan FOTO: Profimedia

V povsem slovenskem paru prve serije pa sta se pomerili Maja Kovačič in Nika Vodan. Slavila je izkušenejša Vodan, ki je izkoristila dobre razmere in skočila 129 metrov, s to daljavo pa dolgo vodila, njen dosežek je izboljšala le Kanadčanka Abigail Strate. Kovačič je bila s 105,5 metra prekratka za finale, v katerem je bilo prostora zgolj za najboljših 20 skakalk.

Nika Prevc v finalu pridobila 13 mest

V drugi seriji je Nika Prevc precej popravila vtis. Skočila je 128,5 metra in vodstvo prevzela s skoraj 50 točkami prednosti. Slovenska šampionka je pridobila kar trinajst mest in končala na četrtem mestu, za njo je zaostala tudi Marujama, z vodilnega mesta pa jo je izrinila šele Ping Zeng, deveta po prvi seriji.

Nika Prevc FOTO: Profimedia

Kitajka je pridobivala mesto za mestom, ni je premagala niti Nika Vodan, ki v drugi seriji ni uspela ponoviti skoka iz prve. Pristala je pri 111,5 metra in zasedla končno deseto mesto. Ping Zeng je ugnala zgolj vodilna po prvi seriji Abigail Strate. Za Kanadčanko je bila to sploh prva zmaga, Kitajka pa se je razveselila prvih stopničk v karieri. Tretje mesto je zasedla domačinka Selina Freitag. Četrto Niko Prevc je prehitela za sedem desetink točke, to pa ni bilo dovolj, da bi ji odvzela zmago na turneji dveh večerov.

To je za Slovenko še tretja zaporedna zmaga na turneji dveh večerov.