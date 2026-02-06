Nika Prevc oblekla olimpijski dres: Počutim se izjemno

Na uvodnem treningu je Nika Prevc prvi dve seriji končala na prvem mestu, v tretji je bila od nje boljša zgolj Lisa Eder . V prvem poskusu je pristala pri 98 m, nato pa dvakrat pri 100,5 m. Avstrijka je v zadnjem skoku pristala pri 102,5 m. "Želim si, da bi se bolje spoznala s skakalnico, da bi v petek res lahko lovila le še sproščeno pripravo. Ampak v petek bom vseeno še trenirala, ker moram še popraviti par stvari na samem zaletišču. Skokom manjka še nekaj malenkosti, glavna stvar je vožnja, sama pozicija je še vedno v redu," je prve skoke v Predazzu opisala 20-letna slovenska skakalka.

Dvakratna svetovna prvakinja, dvakratna dobitnica velikega kristalnega globusa in trikratna zmagovalka turneje dveh večerov se tudi letos ne ustavlja. V tekmovalnem obdobju 2025/26 je zabeležila že 13 zmag, ob zmagi na turneji dveh večerov pa si je nabrala že debelih 486 točk naskoka pred prvo zasledovalko v svetovnem pokalu, s čimer se ji obeta tretji zaporedni veliki kristal. Kljub komaj 20 letom je tudi svetovna rekorderka in že druga najuspešnejša skakalka v zgodovini svetovnega pokala.

Prav zaradi mladosti, čeprav se zdi, da v svetovnem pokalu zdaj že lep čas kraljuje v samem vrhu, je letos prvič oblekla olimpijski dres: "To se mi dogaja prvič v življenju. Dolgo sem čakala na to in počutim se izjemno." Le še olimpijska medalja, v najlepšem možnem scenariju zlata, je edina stvar, ki ji še manjka do osvojitve praktično vsega, kar je v smučarskih skokih mogoče osvojiti. Favoritinja bo tako na srednji skakalnici, ki je del programa od leta 2014, kot tudi na veliki skakalnici, ki bo na letošnjih igrah doživela premiero. Prva tekma na srednji skakalnici bo na vrsti že v soboto.