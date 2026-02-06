Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Nika Prevc oblekla olimpijski dres: Počutim se izjemno

Predazzo, 06. 02. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A.M. STA
Nika Prevc

Prva favoritinja skakalnih preizkušenj na olimpijskih igrah Nika Prevc je že na prvem treningu na srednji skakalnici pokazala, da ji pritisk prvih iger za zdaj ni prišel do živega. V treh serijah je bila dvakrat prva in enkrat druga. Sama meni, da skokom še manjka nekaj malenkosti, a hkrati poudarja, da se počuti odlično.

Na uvodnem treningu je Nika Prevc prvi dve seriji končala na prvem mestu, v tretji je bila od nje boljša zgolj Lisa Eder. V prvem poskusu je pristala pri 98 m, nato pa dvakrat pri 100,5 m. Avstrijka je v zadnjem skoku pristala pri 102,5 m. "Želim si, da bi se bolje spoznala s skakalnico, da bi v petek res lahko lovila le še sproščeno pripravo. Ampak v petek bom vseeno še trenirala, ker moram še popraviti par stvari na samem zaletišču. Skokom manjka še nekaj malenkosti, glavna stvar je vožnja, sama pozicija je še vedno v redu," je prve skoke v Predazzu opisala 20-letna slovenska skakalka.

Nika Prevc
Nika Prevc
FOTO: AP

Dvakratna svetovna prvakinja, dvakratna dobitnica velikega kristalnega globusa in trikratna zmagovalka turneje dveh večerov se tudi letos ne ustavlja. V tekmovalnem obdobju 2025/26 je zabeležila že 13 zmag, ob zmagi na turneji dveh večerov pa si je nabrala že debelih 486 točk naskoka pred prvo zasledovalko v svetovnem pokalu, s čimer se ji obeta tretji zaporedni veliki kristal. Kljub komaj 20 letom je tudi svetovna rekorderka in že druga najuspešnejša skakalka v zgodovini svetovnega pokala.

Prav zaradi mladosti, čeprav se zdi, da v svetovnem pokalu zdaj že lep čas kraljuje v samem vrhu, je letos prvič oblekla olimpijski dres: "To se mi dogaja prvič v življenju. Dolgo sem čakala na to in počutim se izjemno." Le še olimpijska medalja, v najlepšem možnem scenariju zlata, je edina stvar, ki ji še manjka do osvojitve praktično vsega, kar je v smučarskih skokih mogoče osvojiti. Favoritinja bo tako na srednji skakalnici, ki je del programa od leta 2014, kot tudi na veliki skakalnici, ki bo na letošnjih igrah doživela premiero. Prva tekma na srednji skakalnici bo na vrsti že v soboto.

Nika Prevc
Nika Prevc
FOTO: AP

Še prej jo v petek čaka uvodna slovesnost iger, ko bo v Predazzu skupaj z bratom Domnom nosila tudi slovensko zastavo, medtem ko bo glavno odprtje iger potekalo na stadionu San Siro v Milanu. "To mi zelo veliko pomeni, ker lahko zastavo nosim z bratom. Mislim, da mi bo to le še bolj polepšalo moje prve olimpijske igre," je dejala. Tako Nika kot Domen, ki je favorit v moški konkurenci, bi se z osvojitvijo medalje pridružila še preostalima bratoma iz dinastije Prevc, športno upokojenima Petru in Cenetu, ki sta oba dobitnika olimpijskega odličja. Peter ima na svojem računu štiri, od tega eno zlato, Cene pa eno srebrno. "Vzdušje v olimpijski vasi mi je všeč. Ga pa težko primerjam z ostalimi igrami ali prizorišči, ker sem pač prvič tukaj," je nekaj besed bivalnim razmeram namenila mlada slovenska skakalka.

olimpijske igre nika prevc smučarski skoki trening

Slovenski hokejisti za uvod premagali Poljake

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Vsak dan je bila borba, a tudi dar: Nick Jonas o prezgodnjem rojstvu hčerke
Fetus, pokopan v lončnici: ganljiva zgodba o izgubi otroka
Fetus, pokopan v lončnici: ganljiva zgodba o izgubi otroka
Gradec z otroki: zabaven družinski izlet
Gradec z otroki: zabaven družinski izlet
Imamo po bratih Prevc nov up v skokih – sin Tomija Megliča navdušuje
Imamo po bratih Prevc nov up v skokih – sin Tomija Megliča navdušuje
zadovoljna
Portal
Veljala je za najlepšo, nato pa pretiravala s polnili
Dnevni horoskop: Ovni dobijo potrditev, biki bodo zanesljivi
Dnevni horoskop: Ovni dobijo potrditev, biki bodo zanesljivi
To je edina jakna, ki jo bomo nosile letošnjo pomlad
To je edina jakna, ki jo bomo nosile letošnjo pomlad
Njegovo smrt je potrdil tiskovni predstavnik
Njegovo smrt je potrdil tiskovni predstavnik
vizita
Portal
Ali ženske po 60. letu potrebujejo dodatke železa?
Kako so kirurgi 48 ur ohranili življenje moškega brez pljuč
Kako so kirurgi 48 ur ohranili življenje moškega brez pljuč
Pomanjkanje spanja lahko neposredno poškoduje možganske celice
Pomanjkanje spanja lahko neposredno poškoduje možganske celice
Distimija: ko pozabimo, kaj sploh je dobro počutje
Distimija: ko pozabimo, kaj sploh je dobro počutje
cekin
Portal
Plačilo z gotovino bolj boli
Goljufije s hrano rastejo – najbolj na udaru osnovna živila
Goljufije s hrano rastejo – najbolj na udaru osnovna živila
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
Valentinovo 2026: potrošniki bodo zapravili več kot kadarkoli prej
Valentinovo 2026: potrošniki bodo zapravili več kot kadarkoli prej
moskisvet
Portal
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Hrvatica prodajo poročne obleke spremenila v epsko komedijo
Hrvatica prodajo poročne obleke spremenila v epsko komedijo
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
dominvrt
Portal
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Prava tehnika za uspešno kalitev semen
Prava tehnika za uspešno kalitev semen
9 kopalniških predmetov, ki so varni za čiščenje v pomivalnem stroju
9 kopalniških predmetov, ki so varni za čiščenje v pomivalnem stroju
Tako nevarna rastlina, da odžene tudi voluharja in krta
Tako nevarna rastlina, da odžene tudi voluharja in krta
okusno
Portal
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527