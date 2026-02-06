Nika Prevc oblekla olimpijski dres: Počutim se izjemno

Na uvodnem treningu je Nika Prevc prvi dve seriji končala na prvem mestu, v tretji je bila od nje boljša zgolj Lisa Eder. V prvem poskusu je pristala pri 98 m, nato pa dvakrat pri 100,5 m. Avstrijka je v zadnjem skoku pristala pri 102,5 m. "Želim si, da bi se bolje spoznala s skakalnico, da bi v petek res lahko lovila le še sproščeno pripravo. Ampak v petek bom vseeno še trenirala, ker moram še popraviti par stvari na samem zaletišču. Skokom manjka še nekaj malenkosti, glavna stvar je vožnja, sama pozicija je še vedno v redu," je prve skoke v Predazzu opisala 20-letna slovenska skakalka.
Dvakratna svetovna prvakinja, dvakratna dobitnica velikega kristalnega globusa in trikratna zmagovalka turneje dveh večerov se tudi letos ne ustavlja. V tekmovalnem obdobju 2025/26 je zabeležila že 13 zmag, ob zmagi na turneji dveh večerov pa si je nabrala že debelih 486 točk naskoka pred prvo zasledovalko v svetovnem pokalu, s čimer se ji obeta tretji zaporedni veliki kristal. Kljub komaj 20 letom je tudi svetovna rekorderka in že druga najuspešnejša skakalka v zgodovini svetovnega pokala.
Prav zaradi mladosti, čeprav se zdi, da v svetovnem pokalu zdaj že lep čas kraljuje v samem vrhu, je letos prvič oblekla olimpijski dres: "To se mi dogaja prvič v življenju. Dolgo sem čakala na to in počutim se izjemno." Le še olimpijska medalja, v najlepšem možnem scenariju zlata, je edina stvar, ki ji še manjka do osvojitve praktično vsega, kar je v smučarskih skokih mogoče osvojiti. Favoritinja bo tako na srednji skakalnici, ki je del programa od leta 2014, kot tudi na veliki skakalnici, ki bo na letošnjih igrah doživela premiero. Prva tekma na srednji skakalnici bo na vrsti že v soboto.
Še prej jo v petek čaka uvodna slovesnost iger, ko bo v Predazzu skupaj z bratom Domnom nosila tudi slovensko zastavo, medtem ko bo glavno odprtje iger potekalo na stadionu San Siro v Milanu. "To mi zelo veliko pomeni, ker lahko zastavo nosim z bratom. Mislim, da mi bo to le še bolj polepšalo moje prve olimpijske igre," je dejala. Tako Nika kot Domen, ki je favorit v moški konkurenci, bi se z osvojitvijo medalje pridružila še preostalima bratoma iz dinastije Prevc, športno upokojenima Petru in Cenetu, ki sta oba dobitnika olimpijskega odličja. Peter ima na svojem računu štiri, od tega eno zlato, Cene pa eno srebrno. "Vzdušje v olimpijski vasi mi je všeč. Ga pa težko primerjam z ostalimi igrami ali prizorišči, ker sem pač prvič tukaj," je nekaj besed bivalnim razmeram namenila mlada slovenska skakalka.
