Nika Prevc po diskvalifikaciji brez današnje tekme

Prevc je skočila 119 m in Norvežanko Anno Odine Stroem (116,5 m) ugnala za 2,2 točke. Vodilna v svetovnem pokalu Japonka Nozomi Maruyama je s skokom 117 m za Slovenko zaostala za 9,5 točke.
Po diskvalifikaciji Nike Prevc je kvalifikacije dobila Stroem (122,4 točke) pred Maruyamo in Avstrijko Liso Eder.
Nika Vodan je bila po diskvalifikaciji Prevc osma, na tekmo pa sta se uvrstili še Katra Komar (26. mesto) in Maja Kovačič (37.). Brez tekme sta ob Prevc ostali še dve Slovenki Tinkara Komar (41.) in Jerica Jesenko (45.).
