Nika Prevc po diskvalifikaciji brez današnje tekme

Prevc je skočila 119 m in Norvežanko Anno Odine Stroem (116,5 m) ugnala za 2,2 točke. Vodilna v svetovnem pokalu Japonka Nozomi Maruyama je s skokom 117 m za Slovenko zaostala za 9,5 točke.

Po diskvalifikaciji Nike Prevc je kvalifikacije dobila Stroem (122,4 točke) pred Maruyamo in Avstrijko Liso Eder.