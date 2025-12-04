Svetli način
Nika Prevc po diskvalifikaciji brez današnje tekme

Wisla, 04. 12. 2025

STA
V Wisli so smučarske skakalke opravile kvalifikacije pred današnjo tekmo svetovnega pokala. V kvalifikacijah je bila najboljša zmagovalka zadnje tekme v Falunu Nika Prevc, najboljša že na treningih, ki pa ne bo nastopila na tekmi. Prevc so naknadno diskvalificirali zaradi neustrezne opreme.

Prevc je skočila 119 m in Norvežanko Anno Odine Stroem (116,5 m) ugnala za 2,2 točke. Vodilna v svetovnem pokalu Japonka Nozomi Maruyama je s skokom 117 m za Slovenko zaostala za 9,5 točke.

Po diskvalifikaciji Nike Prevc je kvalifikacije dobila Stroem (122,4 točke) pred Maruyamo in Avstrijko Liso Eder.

Nika Prevc
Nika Prevc FOTO: Profimedia

Nika Vodan je bila po diskvalifikaciji Prevc osma, na tekmo pa sta se uvrstili še Katra Komar (26. mesto) in Maja Kovačič (37.). Brez tekme sta ob Prevc ostali še dve Slovenki Tinkara Komar (41.) in Jerica Jesenko (45.).

PanAm
04. 12. 2025 14.49
Še sedaj ne razumem kako je to mogoče??🤔🤔
tbmb
04. 12. 2025 14.44
Ime tekmovanja bi morali že zdavnaj spremeniti!!! Perfekcionistični umetnostni smučarski skoki/poleti
borjac
04. 12. 2025 14.43
Nika Prevc je z svojimi trenerji OSVOJILA VSE KAR SE DALO OSVOJITI , SLOVENIJA NA VRHU SVETA, in sedaj čitam neke poniževalne , žaljive ...... komentarje na njen in na račun njenih trenerjev , moja mati je včasih rekla , da bi takim osebam morali z milom usta oprati.
tbmb
04. 12. 2025 14.41
No coment, kaj se grejo tile ljudje v mednarodni skakalni zvezi??????
asdr
04. 12. 2025 14.40
Ponosen sem, da sem Slovenec. Enostavno ponosen !!! Anže kapo dol. Neutrudni borci sinjih višav. Enako Prevc deklle. Ponosni smo na Vas. Navijamo za Vas. Ni nas malo. Cca 2 mio nas je. Pod alpami. Da.
simc167
04. 12. 2025 14.32
Slab zajtrk?
kala 09
04. 12. 2025 14.32
Če so pravila,so za vse ista.Pa je to naša tekmovalka ali pa iz Burundije.
drimtim
04. 12. 2025 14.30
Drugače je tako ne morejo ustaviti.
jugalo
04. 12. 2025 14.28
Se je že začelo hahaha
rogla
04. 12. 2025 14.28
A se ne da vse preveriti pravočasno?!
Bozjidar
04. 12. 2025 14.25
Se je že zacela kuhinja😤
Dvigalo
04. 12. 2025 14.25
Punca je suha k nekoč Sven Hanavald pri moških. Mal žgancev z ocvirki pa bo :-)
odlekiran
04. 12. 2025 14.24
A ne premorejo ene vage v repki. Amaterizem na kubik. In potem trener še na polno pametuje. Bodi tihi in v luknjo šalabajzer.
Tetrapan89
04. 12. 2025 14.32
Točno tako namesto, da bi je zvagali pred tekmo...
Pompozni
04. 12. 2025 14.23
Barabe barabinske, glih našo baraboni tatinski.
Kruha in Iger
04. 12. 2025 14.21
Ma kaj se užigate, če ne veste za kaj se gre. To je vrhunski šport in tudi pri opremi se vedno hodi po robu, sicer si lahko namesto prvi, recimo deseti.
Fotr28
04. 12. 2025 14.21
Smo v situaciji ko morajo tudi smučarski skakalci tako kot smučarji imeti več parov smuči ampak ne zaradi drugačne discipline ampak odvisno od tega ali so šli na WC pred skokom ali ne. :D. Ampak ja pravila so pravila.
inside1
04. 12. 2025 14.19
ja bo treba kaj jest pred tekmo, da bo težja....:))
Kaimlplut
04. 12. 2025 14.18
premočni smo trenutno ...ni švabov zraven to je problem isto ko pri moških
malibojan2
04. 12. 2025 14.18
kdorkoli ji je dal opremo, ki ne ustreza, bi ga morali takoj zbrcati iz ekipe, pa naj se posveti delavnemu kombinezonu v kakšnem rudniku😡
MojsterSplinter
04. 12. 2025 14.16
"Prevc so naknadno diskvalificirali", a? Woke much?
Valkidžija
04. 12. 2025 14.31
Kako imamo slovnično podkovane novinarčke. Prevc diskvalificirana ?? Mislim Halo. Kje ste se učili sklanjat ?
