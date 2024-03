Nika Prevc po osvojitvi kristalnega globusa: Vse skupaj mi daje motivacijo za nadaljnje delo

Nika Prevc je na tekmi morala zgolj varno pristati v prvi seriji in zmaga v skupni razvrstitvi bi bila njena. To ji je z novim osebnim rekordom pri 190.5 metrih več kot zanesljivo tudi uspelo in slavje bi se lahko začelo. Ta polet jo je peljal na 10. mesto po prvem skoku, vodila je z 202 metroma Eirin Maria Kvandal pred rojakinjo Silje Ospeth z 203 metri, tretja je bila s 197 metri Ema Klinec . Nika Križnar s 182 metri zasedala 11. mesto.

V finalni seriji je Križnar poletela 184.5 metrov in je na koncu s 328,6 točkami zasedla 10. mesto med 17 skakalkami. Prevc skok ni uspel, s 161 metri in 303,5 točkami je prvo tekmo v poletih končala na 11. mestu. Za prve uradne slovenske stopničke na letalnicah na tekmi svetovnega pokala je z 203 metri v finalu in s skupno 375,9 točkami poskrbela Ema Klinec, ki je zasedla 3. mesto. Svetovni rekord skakalk je nato popravila Opseth z 230.5 metri, v poskusni seriji je pri 236.5 metrih padla, na tekmi pa je zbrala 425,2 točk za končno 2. mesto. Znova je zmagala Kvandal, v finalu z 212 metri in 431,2 točkami, s tem pa je le potrdila skupno zmago na norveški turneji.

"Danes sem zelo zadovoljna, da mi je uspelo najti pravo ravnovesje med temu koliko si upam glede na formo in kaj želim na tej tekmi doseči. Lepo sem poskakala, dovolj je bilo za stopničke. Vse skupaj mi daje motivacijo za nadaljnje delo. Najbolj pomembno pa je, da sem uživala v vsakem poletu posebej in bi si želela še. Na žalost je včeraj odpadlo in bo potrebno počakati na naslednje leto," je za spletno stran SZS dejala novopečena nosilka rumene majice v skupni razvrstitvi.