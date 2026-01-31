Nika Prevc druga v Willingenu

Norvežanka Eirin Maria Kvandal je po prvi seriji vodila s 6,4 točke prednosti pred vodilno v pokalu in branilko globusa Niko Prevc. V finale so se uvrstile tudi preostale slovenske predstavnice Nika Vodan, Katra Komar in Maja Kovačič.

Prva skakalka letošnje zime je v prvi seriji skočila 133 metrov, v finalni pa še dva več, kar pa ni bilo dovolj za zmago. Norvežanka je namreč v finalu poletela kar 143,5 metra in kljub slabemu doskoku prišla do prepričljive zmage.

Tretje mesto iz prve serije je ubranila Japonka Nozomi Maruyama, pred katero Prevc v skupnem seštevku zdaj vodi že za več kot 500 točk.

Smučarske skakalke bodo zadnjič pred olimpijskimi igrami na delu v nedeljo v Willingenu. To nemško zimskošportno središče bo gostilo še drugi posamični tekmi v obeh konkurencah. V četrtek bodo skakalke nato preizkusile srednjo napravo v Predazzu, kjer se bodo za prve kolajne udarile čez natanko en teden.