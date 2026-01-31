Naslovnica
Zimski športi

Nika Prevc druga v Willingenu

Willingen, 31. 01. 2026 15.05 pred 20 minutami 1 min branja 7

Avtor:
A.M. STA
Nika Prevc

Na sobotni tekmi za svetovni pokal v nemškem Willingenu je Nika Prevc končala na drugem mestu, prepričljivo zmago pa je vknjižila norveška skakalka Eirin Maria Kvandal, ki je vodila že po prvi seriji.

Nika Prevc
Nika Prevc
FOTO: Profimedia

Norvežanka Eirin Maria Kvandal je po prvi seriji vodila s 6,4 točke prednosti pred vodilno v pokalu in branilko globusa Niko Prevc. V finale so se uvrstile tudi preostale slovenske predstavnice Nika Vodan, Katra Komar in Maja Kovačič.

Prva skakalka letošnje zime je v prvi seriji skočila 133 metrov, v finalni pa še dva več, kar pa ni bilo dovolj za zmago. Norvežanka je namreč v finalu poletela kar 143,5 metra in kljub slabemu doskoku prišla do prepričljive zmage.

Tretje mesto iz prve serije je ubranila Japonka Nozomi Maruyama, pred katero Prevc v skupnem seštevku zdaj vodi že za več kot 500 točk.

Smučarske skakalke bodo zadnjič pred olimpijskimi igrami na delu v nedeljo v Willingenu. To nemško zimskošportno središče bo gostilo še drugi posamični tekmi v obeh konkurencah. V četrtek bodo skakalke nato preizkusile srednjo napravo v Predazzu, kjer se bodo za prve kolajne udarile čez natanko en teden.

smučarski skoki willingen nika prevc

Prevc drugi v kvalifikacijah Willingena, na tekmi še trije Slovenci

Tim Mastnak za las ob stopničke, Gloria Kotnik 14.

bibaleze
