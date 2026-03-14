Zimski športi

Nika Prevc po prvi seriji peta, vodi Marujama

Holmenkollen, 14. 03. 2026 14.56 pred eno minuto 1 min branja 0

Ž.Ž.
Nika Prevc

Veliki kristalni globus je že v rokah Nike Prevc, ki lahko zdaj do konca sezone sproščeno skače. V Holmenkollnu se ji sicer prvi skok ni najbolj posrečil, po prvi seriji zaseda peto mesto. Vodi Japonka Nozomi Marujama pred Norvežankama Heidi Dyhre Traaserud in Anno Odine Stroem.

Najbolje se je odrezala Japonka Nozomi Marujama, ki je s skokom, dolgim 124,5 metra, dobila prvo serijo. Najbolj sta se ji približali Norvežanki Heidi Dyhre Traaserud, ki za njo zaostaja za 3,3 točke, in Anna Odine Stroem s petimi točkami zaostanka.

Dobitnica velikega kristalnega globusa Nika Prevc je v prvi seriji nastopila v nekoliko slabših vetrovnih pogojih, poleg tega pa je imela še nekaj težav pri odskoku in pristala pri 118 metrih, kar je zadoščalo za peto mesto. Za vodilno Japonko zaostaja za slabih sedem točk.

V finalni seriji bodo poleg Prevčeve nastopile še tri Slovenke: Ema Klinec je po prvi seriji zasedala 17. mesto, Nika Vodan 27., Taja Bodlaj pa 28.

smučarski skoki nika prevc holmenkollen

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
