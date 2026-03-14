Nika Prevc po prvi seriji peta, vodi Marujama

Najbolje se je odrezala Japonka Nozomi Marujama, ki je s skokom, dolgim 124,5 metra, dobila prvo serijo. Najbolj sta se ji približali Norvežanki Heidi Dyhre Traaserud, ki za njo zaostaja za 3,3 točke, in Anna Odine Stroem s petimi točkami zaostanka.

Dobitnica velikega kristalnega globusa Nika Prevc je v prvi seriji nastopila v nekoliko slabših vetrovnih pogojih, poleg tega pa je imela še nekaj težav pri odskoku in pristala pri 118 metrih, kar je zadoščalo za peto mesto. Za vodilno Japonko zaostaja za slabih sedem točk.