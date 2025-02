Nika Prevc: Da sta mi nagradi izročila brat in oče, je nekaj najlepšega

Tekma na Ljubnem je postregla s toplo-hladnim zaključkom, saj je Nika Prevc najprej poskrbela za vrhunski skok, kot zadnja pa je nastopila Thea Minyan Bjoerseth , ki je v prvi seriji postavila rekord skakalnice, v finalu pa so jo po hudem padcu odpeljali v ljubljansko bolnišnico. "V drugi seriji ni bilo nobeni skakalki prijetno, Bjoerseth je zelo dobro skakala in tega si ni zaslužila," je dejala zmagovalka.

19-letnica je v mračnem ozračju slavila 15. posamično zmago v karieri, v ciljnem prostoru pa je na razglasitvi sledilo veliko presenečenje za najboljšo skakalko tekme. Njen brat in najboljši slovenski skakalec v zgodovini Peter Prevc ji je izročil nagrado za zmago, oče pa rože in jo nato objel na najvišji stopnički. "Šele na podelitvi sem ju opazila in to je bilo veliko presenečenje, nekaj najlepšega. Za jutri tako res ni ostalo veliko, da se popravi, tako glede skokov kot vzdušja. Upam le, da bom ponovila današnje skoke," je dodala Prevčeva.

Slovenka se je s 15. karierno zmago v tem pogledu izenačila s Primožem Peterko, ki je bil doslej sam drugi med vsemi skakalci in skakalkami v slovenski zgodovini. S 24. je na čelu Peter Prevc. "Ne grem v lov za Petrom, a upam, da bom šla skupaj z njim v nadaljevanje kariere," je z nasmehom na obrazu zaključila vodilna skakalka zime, ki je v skupnem seštevku z novimi 100 točkami še povišala prednost pred zasledovalkami.