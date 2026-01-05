Nika Prevc z novo zmago prevzela rumeno majico

Svetovna rekorderka Nika Prevc si je zagotovila šesto zmago sezone in si tako prvič letos nadela rumeno majico. Vodilna v skupnem seštevku je v drugi seriji skočila pol metra manj kot v prvi, a je vseeno zadostovalo za prvo mesto. Druga je bila Avstrijka Lisa Eder, tretja pa Nemka Selina Freitag.

V finalu so od Slovenk nastopile še deveta po prvem skoku Nika Vodan, ki je bila 17., Taja Terbovšek, ki je končala kot 23., in Katra Komar, ki je bila 26.

V torek bo v Beljaku še ena tekma, preden se ženska karavana preseli v Slovenijo. Konec tedna bo Ljubno ob Savinji gostilo dve tekmi najvišje ravni.