Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Nika Prevc z novo zmago prevzela rumeno majico

Beljak, 05. 01. 2026 16.05 pred eno minuto 1 min branja 8

Avtor:
L.M. STA
Nika Prevc

Nika Prevc je z dvema odličnima skokoma poskrbela za slovensko slavje na tekmi v Beljaku. 20-letnica je suvereno osvojila obe seriji in si priborila zmago na prvi tekmi v Avstriji. V drugi seriji je skočila 94 metrov in zmagala z 2,7 točke prednosti pred drugouvrščeno Liso Eder. Nika Vodan je po dobrem prvem skoku tekmo končala šele na 17. mestu. Med dobitnicami točk sta bili tudi Taja Terbovšek in Katra Komar.

Nika Prevc
Nika Prevc
FOTO: AP

Svetovna rekorderka Nika Prevc si je zagotovila šesto zmago sezone in si tako prvič letos nadela rumeno majico. Vodilna v skupnem seštevku je v drugi seriji skočila pol metra manj kot v prvi, a je vseeno zadostovalo za prvo mesto. Druga je bila Avstrijka Lisa Eder, tretja pa Nemka Selina Freitag.

V finalu so od Slovenk nastopile še deveta po prvem skoku Nika Vodan, ki je bila 17., Taja Terbovšek, ki je končala kot 23., in Katra Komar, ki je bila 26.

V torek bo v Beljaku še ena tekma, preden se ženska karavana preseli v Slovenijo. Konec tedna bo Ljubno ob Savinji gostilo dve tekmi najvišje ravni.

smučarski skoki svetovni pokal nika prevc nozomi maruyama rumena majica zmaga

Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Semek
05. 01. 2026 16.08
Nika carica do vesolja in nazaj👍
Odgovori
0 0
Brus123
05. 01. 2026 16.06
Priimek Prevc, nočna mora moških in ženskih smučarskih skakalcev in skakalk. Bravo Prevci!
Odgovori
+2
2 0
DAEMONIUM
05. 01. 2026 16.04
Zakaj so Nikin se dodatno znižali zaletišče?? Pa ne mi reci da je toliko boljša od avstrijske lise Eder ampak so hoteli Avstrijci doseči da Nika ne bo skočila dovolj daleč in da bi vsaj druga pa se jim je peklenski načrt po zaslugi odlicne Nike sfizil. No in tudi lani je bilo v Beljaku podobno sranje. Bravo Nika!!!!
Odgovori
+3
3 0
korcula1
05. 01. 2026 15.57
Čestitke Niki
Odgovori
+7
7 0
Zrcalo
05. 01. 2026 15.56
Air Prevc! Bravo Nika!!!
Odgovori
+4
4 0
PoldeVeliki
05. 01. 2026 15.54
Bravo Nika.
Odgovori
+5
5 0
korcula1
05. 01. 2026 15.38
Sicer pa so danes sodniki spet zelo razglašeni
Odgovori
+5
5 0
korcula1
05. 01. 2026 15.24
Danes pa prvi doskok Nike precenjen.
Odgovori
+0
2 2
bibaleze
Portal
Nova mala zvezda: Igor Drvenkar pozdravil hčerko Liro
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Janica Kostelić jasno: Tega svojim otrokom ne dovoli
Janica Kostelić jasno: Tega svojim otrokom ne dovoli
Otroci obožujejo knjige ... dokler ne dobijo telefona
Otroci obožujejo knjige ... dokler ne dobijo telefona
zadovoljna
Portal
Veljal je za najlepšega, danes pa ...
Pomotoma zamenjana prtljaga razkrije torbo polno diamantov
Pomotoma zamenjana prtljaga razkrije torbo polno diamantov
Vrača se plašč, ki ga nekateri sovražijo
Vrača se plašč, ki ga nekateri sovražijo
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
vizita
Portal
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe
Moški z močno družinsko anamnezo demence skuša premagati bolezen
Moški z močno družinsko anamnezo demence skuša premagati bolezen
Bi si drznili odreči alkoholu za 30 dni?
Bi si drznili odreči alkoholu za 30 dni?
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
cekin
Portal
Denarno nadomestilo za brezposelnost 2026 - preverite novosti
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Enej Gradišek: Brez jasnih ciljev UI ne prinese rezultatov
Enej Gradišek: Brez jasnih ciljev UI ne prinese rezultatov
moskisvet
Portal
Kontakt z bivšo partnerko v novem razmerju – da ali ne?
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Pri 66 letih mlajši kot kdarkoli? Cowell razkril, kako
Pri 66 letih mlajši kot kdarkoli? Cowell razkril, kako
Kdaj bi morali večerjati pozimi?
Kdaj bi morali večerjati pozimi?
dominvrt
Portal
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa
Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa
Domača sestavina, s katero bodo oblačila spet bela
Domača sestavina, s katero bodo oblačila spet bela
okusno
Portal
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
voyo
Portal
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1428