Nika Prevc pred začetkom nove sezone: Še marsikaj lahko izboljšam

Novinarska konferenca smučarskih skakalcev in skakalk FOTO: Damjan Žibert

Najprej je po koncu sezone poskrbela za študijske obveznosti, nato pa nekaj mesecev preživela precej sproščeno. Tokrat si je poleti vzela nekoliko več časa zase kot sicer. "Bilo je dovolj časa za počitek, bila sem v hribih. Na morje nisem šla, raje bom šla, ko bom to potrebovala. Saj je blizu," je o oddihu od skokov povedala Nika Prevc. "Imela sem še nekaj študijskih obveznosti. Zdaj čakam še na razplet zadnjega izpita in upam, da se bo vse dobro izšlo. Ostalo pa sem opravila," je dejala Prevc, ki je med premorom več časa namenila preizkušanju opreme. "Na skakalnici sem si vzela nekaj več časa za preizkus opreme. Ne gre za kakšne bistvene novosti, po novem uporabljam le nekoliko drugačne skakalne čevlje, a ni velike razlike od prej. Zdaj počasi že gradim formo." Glede osebnega sponzorja na čeladi, novosti to zimo v smučarskih skokih, še ni želela povedati, s kom se dogovarja za trženje tega dragocenega dela skakalne opreme: "Ne morem še razkriti, mogoče bo znano že ta teden. Sem zelo blizu podpisa, a dokler ne sklenemo dogovora, ne upam ničesar povedati."

Novinarska konferenca smučarskih skakalcev in skakalk FOTO: Damjan Žibert

Nekaj več tekmovalnega premora kot prejšnje sezone ji je zelo ustrezalo, pravi, izpustila je uvodne tekme za veliko nagrado, tako da se zdaj že veseli prvih preizkusov. V lovu reprezentance za dodatno kvoto v svetovnem pokalu se bo po besedah selektorja Jurija Tepeša skupaj z Niko Vodan najprej čez dobrih deset dni odpravila na celinski pokal v Stamsu. "Iskreno povedano, mi je ustrezalo nekaj tekmovalnega premora, zdaj pa že težko pričakujem prve tekme. Mi pa vseeno ni poleti nič manjkalo. Z ekipo smo se odločili za poletni uvod na celinskem pokalu v Stamsu, kjer pa konkurenca ne bo nič manjša. Predvsem bo to zame priprava na sezono, želim si malce ujeti tekmovalni ritem," je dejala.

Odkritje kipa Nike Prevc v Planici FOTO: Bobo